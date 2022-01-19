Городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил информацию о назначениях чиновников из Мариуполя, а также рассказал о задачах, которые поставлены перед ними.

В программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ мэр города сообщил, что заместителем директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета назначен мариуполец Дмитрий Мирошниченко, а КП «Николаевские парки» возглавит Дмитрий Чучмай.

Дмитрий Чучмай Дмитрий Мирошниченко

Мэр напомнил, что «целый десант» из Николаева ранее отправился в Мариуполь, чтобы перенимать опыт ведения городского хозяйства. Именно тогда были приняты кадровые решения. Александр Сенкевич отметил, что Дмитрий Мирошниченко сейчас «вникает» в работу ЖКХ.

— В частности, перед Дмитрием Мирошниченко стоит задача вникнуть в систему ЖКХ и предприятий, которые с этим связаны, — рассказал Александр Сенкевич.

Стоит напомнить, что Дмитрий Мирошниченко ранее возглавлял местное теплоснабжающее предприятие. Трудовую деятельность начал в 2001 году машинистом в доменном цеху комбината Ильича. С 2017 по 2021 год был директором коммунального предприятия «Мариупольтеплосеть». С должности он ушел в ноябре 2021 года. Тогда местное издание 0629 писало, что Дмитрий Мирошниченко уволился, поскольку нашел новую работу. Также Дмитрий Мирошниченко был депутатом местного горсовета в предыдущем созыве, избранным от «Оппозиционного блока»

По словам городского головы, в новой структуре Николаевского городского совета, которую планируют представить в феврале, есть место для мариупольца Дмитрия Чучмая — он возглавит коммунальное предприятие «Николаевские парки».

— У Дмитрия Чучмая задача фактически заново с ноля построить работу предприятия КП «Николаевские парки». Потому что в новой структуре обслуживание всех зеленых зон будет перенесено на это предприятие, — сообщил мэр.

Ранее НикВести сообщали, что Дмитрий Чучмай до апреля прошлого года возглавлял «Мариупольавтодор» и был уволен после служебного расследования. В пятницу, 14 января, Дмитрий Чучмай подал декларацию кандидата на должность директора КП «Николаевские парки».

Напомним, в ноябре вице-мэр Виталий Луков сообщил, что бюджет Николаева на 2022 год будет сконцентрирован на завершении начатых проектов и усилении двух коммунальных предприятий — «Николаевские парки» и «ДЕЗ «Пилот».

Также сообщалось, что исполнительный комитет горсовета рассмотрит передачу зеленых зон города на содержание коммунальному предприятию «Николаевские парки».