«Миколаївоблтеплоенерго» підписало акти готовності до опалювального сезону лише 19 багатоквартирним будинкам. Всього на обслуговуванні у підприємства 1247 будинків.

Про це розповів директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов у програмі «Діалог» на телеканалі «МАРТ».

За його словами, основна проблема в тому, що керуючі компанії не хочуть промивати системи будинків. Наразі тільки 427 будинків пройшли гідравлічні випробування.

— Вони не хочуть мити, вважаючи, що вода, яка є в мережі водоканалу, погана. Дехто прикривається якістю води, а дехто просто не хоче використовувати зайві кошти. Тому актів готовності немає. Ми будемо просити всі управляючі компанії та ОСББ підготувати будинки та промити системи. Це буде важливо, щоб була нормальна циркуляція у будинку і люди отримали якісну послугу, — розповів Микола Логвінов.

Він додав, що минулого року також більшість будинків не промивали системи, але тоді вода у місті була солоною. В цьому році вода кращої якості.

— В Минулому році не мили. Є будинки, які не мили з 2020-2021 року. Хтось у будинку можливо проводив ремонтні роботи, десь батарея протекла, це все треба промити, — зазначив він.

За його словами, без акту готовності «Миколаївоблтеплоенерго» має право припинити подачу тепла до будинку.

Нагадаємо, що за словами мера міста Олександра Сєнкевича, попередній опалювальний сезон був непростий, але з усіма аварійними ситуаціями вдалось впоратись.

Раніше повідомлялося, що для налагодження водопостачання й опалення в Миколаєві в Україну доставлено 11 тонн обладнання від Данії.

Нагадаємо, що на сьогодні борг мешканців Миколаєва за теплопостачання перед ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» сягає 234 мільйонів гривень.

Також голова «Енергоатому» Петро Котін розповів, що наразі компанія докладає зусилля, аби під час опалювального сезону забезпечити роботу всіх дев’яти енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній Україні території.