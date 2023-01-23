Для отладки водоснабжения и отопления в Николаеве в Украину доставлено 11 тонн оборудования от Дании.

Об этом идет речь в сообщении посольства Дании в Украине.

В соответствии с ним оборудование включает насосы, вентили, комплектующие и электроды выделили датские поставщики, такие как Grundfos, Broen, Hydro-X, а также ряд водоснабжающих компаний. Благодаря помощи от Датского агентства по чрезвычайным ситуациям оборудование прибыло в Украину, информирует посольство.

— Мы должны стоять бок о бок с гражданским населением Украины, которое стало мишенью грубых путинских атак. Поэтому я благодарен датским компаниям и коммунальным предприятиям, которые отдали свое оборудование в сжатые сроки и таким образом способствовали сохранению человеческих жизней в Украине, — заявил министр климата, энергетики и коммунального хозяйства Ларс Огор.

Как сообщалось, министр по делам международного развития Дании Дэн Йоргенсен заверил, что николаевцы имеют надежного друга в лице его страны. Он отметил, что разрушения города, вызванные российскими обстрелами, поразили его и команду.

Дэн Йоргенсен рассказал, почему его страна отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и решила помочь в восстановлении нашего города.

Как известно, в конце марта президент Украины выступил перед парламентом Дании. Во время обращения он рассказал о ракетном ударе по Николаевской ОВА и предложил Дании принять участие в восстановлении города после войны.

Через несколько недель Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.

В пятницу, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева.