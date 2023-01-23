Министр по делам международного развития Дании Дэн Йоргенсен заверил, что николаевцы имеют надежного друга в лице его страны. Он отметил, что разрушения города, вызванные российскими обстрелами, поразили его и команду.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Дэн Йоргенсен

— Я собираюсь посетить некоторые конкретные проекты, и посмотреть разные части города, но уже то, что я знаю из моих разговоров с мэром и то, что я видел, поразило меня и мою команду. Мы знаем, что горожане переживают очень трудные времена. И для меня это лишь подчеркивает как сильно нужная помощь, сотрудничество и партнерство. Вы можете быть уверены, у вас есть надежный друг в Дании, — отметил Дэн Йоргенсен.

Дэн Йоргенсен в Николаеве, фото: Николаевский горсовет

Напомним, недавно посетивший Николаев Дэн Йоргенсен рассказал, почему его страна отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и решила помочь в восстановлении нашего города.

Как известно, в конце марта президент Украины выступил перед парламентом Дании. Во время обращения он рассказал о ракетном ударе по Николаевской ОВА и предложил Дании принять участие в восстановлении города после войны.

Через несколько недель Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.

В пятницу, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева.