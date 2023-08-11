Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців.

Про це в коментарі Hromadske повідомив сам уповноважений Олег Котенко.

За його словами, постанова про розформування Офісу буде офіційно оприлюднена на днях.

Журналістка «Цензор.НЕТ» Тетяна Ніколаєнко з посиланням на джерела пише, що з дати ухвалення відповідної постанови повноваження уповноваженого частково передадуть:

Міністерству внутрішніх справ — розшук зниклих та Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин;

Головному управлінню розвідки — повернення тіл загиблих;

Міністерству оборони — діяльність пошукових груп.

За даними джерел, Олега Котенка запросили до МВС, але він відмовився від нової посади.

Олег Котенко зазначив, що за понад рік роботи йому і команді вдалося зустрітися з понад 10 тисячами родичів зниклих безвісти, і більшість з них отримала відповіді. Каже, що й надалі допомагатиме людям, наскільки зможе, але без повноважень це буде важко.

У Кабміні поки офіційно не коментували своє рішення.

Нагадаємо, в Миколаєві діє регіональний штаб з питань зниклих безвісти в особливих умовах. Родини зниклих на війні миколаївців можуть звернутися за безоплатною юридичною та психологічною допомогою.

Там розповіли, про правила, яких слід дотримуватися родинам під час пошуку зниклого та що ні за яких умов не можна викладати інформацію про зниклого у соціальні мережі.

Раніше також повідомлялося, що в Миколаївській області з листопада 2022 року працює регіональне представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, основне завдання якого — дати можливість близьким та родичам зниклих та полонених військовослужбовців, які перебувають у Миколаївській, Одеській, Херсонській областях не їхати за допомогою та консультаціями до столиці.