Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект про виплати «Укрпоштою» пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України у звʼязку з військовою агресією РФ.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

За його даним, кошти будуть надсилатися міжнародним поштовим переказом у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, але не більш як два роки з дня запровадження експериментального проекту.

Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту.

«Передбачено можливість за бажанням одержувача на підставі заяви, отримувати пенсію та грошову допомогу міжнародним поштовим переказом в країні його перебування», — додав він.