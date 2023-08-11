Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект про виплати «Укрпоштою» пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України у звʼязку з військовою агресією РФ.
Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.
За його даним, кошти будуть надсилатися міжнародним поштовим переказом у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, але не більш як два роки з дня запровадження експериментального проекту.
Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту.
«Передбачено можливість за бажанням одержувача на підставі заяви, отримувати пенсію та грошову допомогу міжнародним поштовим переказом в країні його перебування», — додав він.
Нагадаємо, «Укрпошта» запустила першу автоматичну лінію із сортування посилок, що збільшить швидкість обробки у 20 разів.
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Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект про виплати «Укрпоштою» пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України у звʼязку з військовою агресією РФ.
Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.
За його даним, кошти будуть надсилатися міжнародним поштовим переказом у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, але не більш як два роки з дня запровадження експериментального проекту.
Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту.
«Передбачено можливість за бажанням одержувача на підставі заяви, отримувати пенсію та грошову допомогу міжнародним поштовим переказом в країні його перебування», — додав він.
Нагадаємо, «Укрпошта» запустила першу автоматичну лінію із сортування посилок, що збільшить швидкість обробки у 20 разів.