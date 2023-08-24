Миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який розпочав свою роботу у населених пунктах області.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Миколаївській області.

Зазначається, що майже щодня на території Миколаївщини громадяни знаходять, а піротехніки знищують боєприпаси та небезпечні залишки від них.

Пересувний клас вирішили створити, щоб мінімізувати ризики та охопити якомога більше мешканців області, особливо на деокупованих територіях або у населених пунктах, де велись активні бойові дії.

Зокрема 23 серпня мобільний клас прибув до села Українка Галицинівської територіальної громади Миколаївського району, щоб розповісти місцевим мешканцям, які повернулись до села, про ризики пов’язані із поводженням з вибухонебезпечними предметами.

Використовуючи 3D макети боєприпасів, розроблених ДСНС у співпраці з UNICEF Ukraine, надзвичайники розповіли мешканцям класифікацію вибухонебезпечних предметів, їхні характеристики; про найпоширеніші боєприпаси, як і кого інформування про такі знахідки та елементарні дії, у випадку якщо людина натрапила на предмет, схожий на боєприпас.

Нагадаємо, миколаївські фахівці з підводного розмінування отримали від естонських благодійників водонепроникний металошукач, який використовується у розмінуванні підводної акваторії в межах області.