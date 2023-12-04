«Українська бронетехніка» передала Збройним Силам України для випробування на передовій роботизовану платформу AGEMA.

Про це заявив виконуючий обовʼязки головного конструктора компанії «Українська бронетехніка» Богдан Петрів, повідомили в Defense Express.

Розробником цієї платформи є компанія Milanion з Об’єднаних Арабських Еміратів, постачальником — «Українська бронетехніка», яка вносить у ці платформи свої доопрацювання.

Військові мають перевірити, як AGEMA може працювати за різних умов на фронті.

Потім «Українська бронетехніка» ухвалюватиме рішення, чи цю платформу можна доопрацювати на потужностях в України, чи просити виробника, щоб вони провели ці доопрацювання.

Богдан Петрів зазначив, що на цій платформі є можливість встановлення різних видів озброєння, але наші військові випробовують її поки що без зброї.

Маса платформи AGEMA становить 602 кілограми, силова установка — двигун внутрішнього згоряння на 40 кінських сил.

Ця платформа може брати до 622 кілограмів навантаження при русі на суші, до 330 кілограмів — при русі на воді, або ж буксирувати вантаж до 544 кілограмів.

Швидкість руху на суші складає при цьому до 29 км/год, на воді — до 5 км/год. AGEMA 8x8 розрахована на виконання різного роду місій: логістична підтримка, ведення розвідки, евакуація поранених з поля бою, запуск своїх БПЛА або ж боротьба з ворожими дронами, забезпечення стільникового зв’язку, виконання інших гуманітарних функцій.

Нагадаємо, компанія Rheinmetall передала причіпний мобільний польовий госпіталь для Збройних Сил України.