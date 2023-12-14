Сьогодні, 14 грудня, в онлайн-форматі відбулося засідання сесії Миколаївської облради, де розглянули 23 питання порядку денного та інші з розділу «різне».

Про це повідомив заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

За його словами, депутати підтримали усі 23 проєкти рішень, що в основному стосувалися кадрових та майнових питань.

«Першим рішенням визнали повноваження депутата облради замість тих, які вибули. Так, депутаткою обласної ради стала Олена Герасимчук від партії «Слуга Народу», — зазначив Антон Табунщик.

Окрему увагу заступник голови Миколаївської облради звернув на три питання, зокрема, що стосується програми соціально-економічного розвитку на 2024 рік. За словами Антона Табунщика, це один із основних програмних документів області. Основне завдання якого — розвиток різних сфер діяльності на Миколаївщині. Робота програми передбачає співпрацю органів влади з представниками бізнесу, громадських об’єднань, тощо для ефективного розвитку.

Також заступник голови обласної ради прокоментував призначення директора КП «Фармація», яке «викликало резонанс».

«Павло Ришков з жовтня займався запуском підприємства після тривалого занепаду. Перші результати вже є, серед яких — відновлення роботи аптек, запуск власного виробництва та погашення частини боргів. Докладніше про роботу Фармації протягом останніх місяців розповім окремим постом. Також на засіданні сесії затвердили статут підприємства», — сказав він.

Наостанок Антон Табунщик розповів про призначення директорів обласного шкірно-венерологічного диспансеру та обласної станції переливання крові.