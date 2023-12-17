На польсько-українському кордоні помер ще один український водій, який перебував у черзі, утвореній через блокування руху вантажного транспорту з боку польських перевізників.

Про смерть водія «Суспільному» повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

Це вже третій випадок від початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

— Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії, — сказав Володимир Балін.

Перший випадок стався 11 листопада — помер 54-річний український водій вантажівки на парковці неподалік пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин». Другий випадок був 23 листопада — водій помер на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова — Краківець».

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. до цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.