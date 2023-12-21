Станом на грудень комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» отримало близько 7 мільйонів гривень компенсації за програмою «Доступна вода».

Про це під час брифінгу розповів директор КП Микола Логвінов, пишуть «НикВести».

Раніше керівник підприємства повідомляв, що за програмою вони мають отримати 3-4 мільйони гривень. Наразі «Миколаївоблтеплоенерго» отримало кошти в розмірі близько 7 мільйонів гривень.

— Нам почали компенсовувати кошти по програмі «Доступна вода». Не в тих поки обсягах, які повинні бути. Але нам компенсували порядка 7 мільйонів гривень в цьому році. Чого так? Перерахунок цих коштів йде через казначейство. Казначейство вимагає окремі договори. А в нас велике підприємство, в нас договори на електроенергії, на воду, на каналізацію, податки. Тому ми робили додаткові погодження до договорів. Воду потрібно виводити в окремий підрозділ з окремим бухгалтерським обліком, щоб все було згідно чинного законодавства України і в рамках співпрацювання з казначейством, — заявив директор підприємства.

Нарахі у Миколаєві функціонують 75 точок видачі очищеної води для містян. За цей період вони видали 100 мільйонів літрів води.

— У нас працює 79 точок роздачі води. Ми вже видали 100 мільйонів літрів води. 75 з 79 працюють тільки на населення. Паралельно на підприємстві є 44 свердловини. У випадку, якщо не буде централізованого водопостачання, буде система теплопостачання, і населення міста отримувати воду з цих свердловин. Її достатньо, щоб забезпечити всю потребу міста Миколаєва в питній воді. Наші станції можуть давати 2600 кубів питної води на добу, — додав Микола Логвінов.

Як відомо, з початку 2023 року «Миколаївоблтеплоенерго» забезпечило містян питною водою на загальну суму 22 мільйони гривень, однак ще не отримало компенсацію за програмою «Доступна вода», повідомив директор підприємства Микола Логвінов.

В Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради розраховували, що вже у листопаді облтеплоенерго зможе отримати компенсацію за програмою «Доступна вода».

Нагадаємо, що у червні 2023 року депутати Миколаївської міської ради з другої спроби затвердили програму «Доступна вода». На її реалізацію у 2023 році планувалося направити з міського бюджету 37,6 мільйона гривень. Ці кошти мали витратити на обслуговування станцій зворотного осмосу, яких на сьогодні у Миколаєві 145.

Нещодавно до програми додали Миколаївський зоопарк. Він отримуватиме кошти з міського бюджету на обслуговування, утримання та ремонт систем очищення води.

Раніше також повідомлялося, що вода за програмою «Доступна вода» не є питною.

Секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розказав, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.