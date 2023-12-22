В рамках програми соціального захисту «Турбота» протягом 2023 року спеціальна комісія погодила виплати 167 дітям, а з початку роботи цієї програми — 273 заявникам.

Про це повідомила Миколаївська обласна рада.

21 грудня, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик провів останнє у 2023 році засідання комісії з виплат дітям військовополонених на оздоровлення. Діти отримують таку допомогу вже більше року в рамках програми соціального захисту «Турбота».

«Зокрема, на сьогоднішньому засіданні ми розглянули 5 заявок та усім погодили виплати. Хочу зауважити, що наразі ми працюємо над вдосконаленням програми. Якщо точніше, то нині діти мають право отримати таку виплату раз на рік, а зараз ми плануємо внести зміни, за якими гроші сплачуватимуть частіше. Наступні заявки розглядатимемо вже з наступного року», — пояснив Антон Табунщик.

Наступні заявки розглядатимуть вже у 2024 році, тому в облраді нагадали, як можна їх подати. Оформити можна у Представництві Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Південного регіону за адресою: Миколаїв, вул. Нікольська, 37 або надіслати поштою на адресу Миколаївської обласної ради – 54001, м.Миколаїв, вул. Адміральська, 22.

Отримати додаткову інформацію можна за номерами:

• 0800 200 202 – Представництво Координаційного штабу Південного регіону;

• 068 440 48 24 – Миколаївська обласна рада.