В Миколаєві місцева влада планує запустити реверсний рух для транспорту на Одеському шосе та вулиці Великій Морській аби розвантажити міські магістралі.

Про це у середу, 27 грудня, повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич під час засідання виконкому, пишуть «НикВести».

Зазначається, що реверсивну смугу планують впровадити на ділянці від перехрестя вулиць Нікольської та Великої Морської до рогу Одеського і Веселинівського шосе. Наразі затверджується схема руху та йде закупка необхідного обладнання для впровадження реверсивної смуги.

— На відрізку від перехрестя Нікольська та Велика Морська до відрізка, де об'єднуються Веселинівське і Одеське шосе в цьому відрізку вулиця Велика Морська скоро, мабуть, в нас стане середньою реверсивною смугою. Тобто там з'являться світлофорні об'єкти, які будуть показувати реверсивну середню смугу. Фактично, в один час будуть працювати дві смуги на виїзд та заїзд в місто. Найближчим часом ми з вами побачимо зміни в русі достатньо кардинальні для Миколаєва, адже у нас ще не було смуг з реверсивним рухом, – повідомив Олександр Сєнкевич.

Крім того, члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради прийняли рішення про ліквідацію пішохідного переходу на перехресті вулиць Нікольської та Великої Морської в напрямку Південнобузького мосту.

Нагадаємо, що у Миколаєві впроваджуватимуть схему руху під назвою «турбо-кільце» або «турбо-карусель» на розв'язках з круговим рухом.

У Департаменті ЖКГ зазначили, що схема «турбо-кільце» у Миколаєві покликана пришвидшити пересування автомобілів на розв’язках з круговим рухом та зменшити кількість ДТП через недостатню регламентованість правил дорожнього руху під час пересування кільцем.