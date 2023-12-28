Віра в перемогу продовжує об’єднувати абсолютну більшість українців (88%), причому 63% з них вірять у перемогу однозначно.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні інціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

Зазначається, що сумнівається у перемозі лише 5% опитаних. Щоправда, порівняно із груднем минулого року дещо змінилося співвідношення між тими, хто у перемогу вірить безумовно (було 78%, стало — 63%), і тими, хто скоріше вірить у перемогу (було 15% у грудні 2022 року, стало — 25%).

Переконана в перемозі України абсолютна більшість мешканців усіх макрорегіонів, проте на Півдні дещо більше скептиків (10%), порівняно з іншими. При цьому віра в перемогу України домінує у всіх вікових групах.

Більше половини українців (58%) вірять, що Україна переможе в цій війні в короткостроковій перспективі: 6% — у найближчі кілька місяців, 21% — до літа 2024 року, ще 31% — через 1–2 роки. До перемоги у середньостроковій перспективі (3­–5 років) схиляються 15% респондентів. При цьому прихильники найбільш песимістичного сценарію, які не вірять, що перемога настане за їхнього життя — в абсолютній меншості (2,5%).

Якщо говорити про можливі здобутки у війні, яким українці готові надати перевагу, то простежується чіткий зв’язок досягнень у війні із порятунком власних громадян, запитом на справедливість і покарання Росії. Так, серед різних досягнень, можливих у результаті війни, найбільше українців орієнтується на звільнення всіх полонених і повернення депортованих українців (69%). Друге місце посідають три результати, які однаково важливі для громадян: вступ України до НАТО для гарантованого захисту від нової війни (42%), покарання всіх російських військових злочинців (42%) і відшкодування усіх збитків, завданих економіці та громадянам (41,5%).

Кожен четвертий українець (26%) вважав би розпад Росії як держави досягненням у результаті війни. При цьому існують значні регіональні відмінності в оцінці цього варіанту. Так, на Заході найбільша частка місцевого населення вважала би це здобутком (40%). У Центрі та на Сході — 23% і 24%, відповідно, вважають це ймовірним здобутком у війні. Натомість на Півдні лише 10% віддали б таку перевагу над іншими можливими здобутками та результатами.

Нагадаємо, що 95% опитаних українських підлітків вірять у перемогу України, а 86% — бачать своє майбутнє саме в Україні.