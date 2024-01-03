Хлопця, якого ще у 17-річному віці вивезли з Маріуполя до Росії, повернули в Україну. Він прожив в РФ майже два роки.
Про це розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
До Москви 17-річного Олександра вивезли у квітні 2022 року. Він був у групі з іншими дітьми, де серед 31 з них більшість була сиротами або позбавленими батьківського піклування.
Щодо Олександра до Мінреінтеграції звернулась громадська діячка, яка опікується поверненням дітей. Це сталося перед Новим роком, а зараз хлопець уже перебуває у Києві.
Він став п’ятим із групи маріупольських дітей, яких вдалося повернути. За майже два роки в депортації він досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися, кажуть в міністерстві.
Нагадаємо, станом на грудень 2023 року в Україну вдалося повернути з РФ 387 дітей, яких викрали росіяни під час окупації.
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Хлопця, якого ще у 17-річному віці вивезли з Маріуполя до Росії, повернули в Україну. Він прожив в РФ майже два роки.
Про це розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
До Москви 17-річного Олександра вивезли у квітні 2022 року. Він був у групі з іншими дітьми, де серед 31 з них більшість була сиротами або позбавленими батьківського піклування.
Щодо Олександра до Мінреінтеграції звернулась громадська діячка, яка опікується поверненням дітей. Це сталося перед Новим роком, а зараз хлопець уже перебуває у Києві.
Він став п’ятим із групи маріупольських дітей, яких вдалося повернути. За майже два роки в депортації він досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися, кажуть в міністерстві.
Нагадаємо, станом на грудень 2023 року в Україну вдалося повернути з РФ 387 дітей, яких викрали росіяни під час окупації.