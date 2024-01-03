Перша сім'я, чиє житло було зруйновано внаслідок російських атак, придбала собі будинок у рамках програми «єВідновлення».

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«Перша реалізація житлового сертифікату відбулася. Сім'я з Гостомелю обрала будинок у Бучі Київської області та протягом найближчого місяця планує переїзд у нове житло», — написав Олександр Кубраков.

Він розповів, що після старту програми компенсацій за знищене житло жінка вирішила повернутись в Україну з евакуації.

Сімʼя біля свого нового будинку, фото Anatolii Fedoruk Mayor of Bucha Донька Марія на фоні зруйнованого будинку у Бучі, фото Anatolii Fedoruk Mayor of Bucha

Загалом для виплати компенсацій за повністю знищене житло сформовано 1826 житлових сертифікатів. З них уже понад 400 сімей забронювали кошти на купівлю нового житла. Це означає, що вони визначилися з новою нерухомістю та готові укладати угоди купівлі-продажу.

Як повідомив Олександр Кубраков, паралельно продовжується виплата державної грошової допомоги на ремонти – «єВідновлення».

Нагадаємо, станом на грудень загальна сума компенсацій, яка має бути виплачена миколаївцям за пошкоджене майно, складає 37 мільйонів 750 тисяч гривень.

Станом на вересень 2023 року миколаївцям нарахували майже ₴1 млн компенсацій за програмою «єВідновлення».

Станом на кінець жовтня кількість заяв на отримання компенсацій за пошкоджене майно в рамках програми «єВідновлення» становить 1791. З 917 відпрацьованих 44% отримали відмову.

Як відомо, Миколаївщина — у пʼятірці областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».