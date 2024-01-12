В Миколаєві топонімічна комісія запропонувала в рамках процесу декомунізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

Про це повідомив голова комісії з перейменування вулиць Олександр Тригуб в інтерв'ю на телеканалі «МАРТ», пишуть «НикВести».

В місті Миколаєві наразі існує близько 1200 топонімів, проте лише 25% з них потрапили під розгляд на перейменування. За час роботи комісії від військових частин, громадських організацій та союзу матерів надійшло багато звернень з пропозиціями перейменувати вулиці на честь полеглих героїв. За словами Олександра Тригуба, процес вибору прізвищ для перейменування вулиць був складним, оскільки війна триває і кількість загиблих героїв постійно зростає.

— Спочатку було запропоновано список з 25 полеглих миколаївців. Але поки працювала комісія зʼявлялись інші прізвища. Наприклад, було запропоновано назвати вулицю на честь братів Мудриків, які загинули, виконуючи бойові завдання на сході та півдні України. Ми увічнили близько 40 героїв, це і авіатори, штурмовики, — зазначив Олександр Тригуб.

Комісія також розглядала можливість назвати вулиці на честь загиблих воїнів за місцем їх проживання. Однак виникали труднощі через те, що не всі вулиці входили в перелік для перейменування, а іноді декілька героїв могли проживати на одній вулиці.

— Була пропозиція назвати на честь загиблих воїнів там, де вони проживали, але через те що іноді вулиця не попадала під перейменування, або було таке, що було декілька героїв, які проживали на одній вулиці. Це дуже складне питання, тому що багато вулиць знаходяться не в центрі, і деякі навіть не асфальтовані. З одного боку активісти починають закидати комісію, що ми називаємо якість третьосортні вулиці на честь героїв, а центральні вулиці не чіпаємо. Це не так, тому що в центрі практично немає вулиць, які попадають під перейменування, — зазначив Олександр Тригуб.

Голова комісії додав, що окрім перейменування вулиць на честь полеглих воїнів є можливість увіковічення подвигу через меморіальні дошки біля будинків, де проживали військові.

— Ми йшли назустріч громаді, але не тільки одними вулицями єдиними можна увіковічити подвиг для цього ще є меморіальні дошки. Якщо громадськість буде вимагати, вони можуть надалі незалежно від топонімічної комісії, а і з запитом до депутатського корпусу перейменувати нейтральні вулиці на честь тієї чи іншої особи, як це робилось в Радянському союзі, який ми так критикуємо, — резюмував Олександр Тригуб.

Як відомо, у квітні Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів — влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.

Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.

Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради доведеться оновлювати склад комісії.

Також нагадаємо, що генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни, виступив проти перейменування його імʼям однієї з вулиць міста.

Раніше, за проміжними результатами опитування в межах проєкту «Деколонізація: переосмислення імперського минулого в публічному просторі Миколаєва», імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних.

У вересні депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».