Чорні археологи у 2023 році розікрали 16 археологічних пам’яток Миколаївської області.

Про це розповіла начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко, пишуть «НикВести».

Наразі управління з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування територій, на яких були виявлені розкрадання працюють над притягненням винуватців до відповідальності.

Крім того, протягом минулого 2023 року управлінню культури Миколаївської ОВА вдалося повернути у державну власність 6 археологічних пам’яток Миколаївщини, що були приватизовані.

«Ініційовано процес захисту інтересів держави у судах з метою повернення археологічних пам’яток з приватної у державну власність. На сьогодні повернуто вже 6 об'єктів, 9 позовів ще знаходиться у судах», — розповіла Олена Буберенко.

Нагадаємо, навесні минулого року у Кривоозерському районі суд повернув державі давню археологічну пам'ятку - курган доби бронзи та раннього заліза.

Нещодавно в Україні викрили «чорного археолога», який незаконно торгував культурними цінностями ІІІ століття.