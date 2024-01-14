Мітинг «Не мовчи! Полон вбиває!» у Миколаєві. Фото: Олена Мельниченко

Сьогодні, 14 січня, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких полонених військових. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».

Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».

У Миколаєві відбулася акція на підтримку військовополонених. Фото: Олена Мельниченко

Мітингувальники вимагають звільнити військових, які тривалий час перебувають в російському полоні. Учасники мітингу символічно зібралися навпроти графіті з написом «Азовсталь».

«Полон – це пекло! І мої близькі досі там!» - говорить напис на одному з плакатів.

В мітингу взяли участь близько 140 людей.

Нагадаємо, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.

Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.

Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що Україна повернула 230 своїх військових і цивільних громадян із російського полону.