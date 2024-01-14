Сьогодні, 14 січня, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких полонених військових. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».
Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».
Мітингувальники вимагають звільнити військових, які тривалий час перебувають в російському полоні. Учасники мітингу символічно зібралися навпроти графіті з написом «Азовсталь».
«Полон – це пекло! І мої близькі досі там!» - говорить напис на одному з плакатів.
В мітингу взяли участь близько 140 людей.
Нагадаємо, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.
Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.
Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.
Раніше повідомлялося, що Україна повернула 230 своїх військових і цивільних громадян із російського полону.
Сьогодні, 14 січня, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких полонених військових. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».
Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».
Мітингувальники вимагають звільнити військових, які тривалий час перебувають в російському полоні. Учасники мітингу символічно зібралися навпроти графіті з написом «Азовсталь».
«Полон – це пекло! І мої близькі досі там!» - говорить напис на одному з плакатів.
В мітингу взяли участь близько 140 людей.
Нагадаємо, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.
Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.
Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.
Раніше повідомлялося, що Україна повернула 230 своїх військових і цивільних громадян із російського полону.