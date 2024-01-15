Квітнуть карликові півники на природо-заповідній території Миколаївщини. Ілюстраційне фото

На Миколаївщині встановлено межі 12 територій природно-заповідного фонду, щоб зберегти довкілля.

Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА.

Зазначається, що загальна площа чотирьох заповідних територій становить 721,0997 гектарів.

Протягом 2023 року виконано роботи з винесення в натуру меж таких територій природно-заповідного фонду:

ботанічні пам’ятки природи «Рубанівський ставок», «Балка Пенківська», «Дуб Горизонтальний», «Дуб в районі Темвод», «Дуб на вулиці Садовій»

ландшафтні заказники «Балка Зарубіна», «Попова дача», «Сухобалківський», «Райдолинський степ»

ботанічні заказники «Скобелівська балка», «Мар’янівський»

орнітологічний заказник «Веселинівські плавні».

«Сформовано витяги з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель. Ці обмеження повинні враховуватись у містобудівній документації з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині з’явилося шість нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.