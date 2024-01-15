На Миколаївщині встановлено межі 12 територій природно-заповідного фонду, щоб зберегти довкілля.
Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА.
Зазначається, що загальна площа чотирьох заповідних територій становить 721,0997 гектарів.
Протягом 2023 року виконано роботи з винесення в натуру меж таких територій природно-заповідного фонду:
«Сформовано витяги з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель. Ці обмеження повинні враховуватись у містобудівній документації з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині з’явилося шість нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
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На Миколаївщині встановлено межі 12 територій природно-заповідного фонду, щоб зберегти довкілля.
Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА.
Зазначається, що загальна площа чотирьох заповідних територій становить 721,0997 гектарів.
Протягом 2023 року виконано роботи з винесення в натуру меж таких територій природно-заповідного фонду:
«Сформовано витяги з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель. Ці обмеження повинні враховуватись у містобудівній документації з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині з’явилося шість нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.