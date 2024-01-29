Данія готуватиме миколаївських посадовців до вступу України в ЄС — місцеву владу навчатимуть, як отримувати та правильно використовувати кошти Союзу.

Про це на брифінгу у Миколаєві розповів очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, пишуть «НикВести».

Міністр звернувся до свого колеги з Данії Ларса Лекке Расмуссена з проханням запустити в Україні навчання, яке дозволить органам влади опанувати можливості програм підтримки регіонів Європейського Союзу. Миколаївщина стане пілотним регіоном у цьому проєкті.

— Що це означає? Миколаївські посадовці, селищних, міських, обласних органів влади навчаться, як працювати з грошима ЄС, як заповнювати заяви на фінансування місцевих проектів, будівництво інфраструктури, дороги, трубопроводів, ремонту будівель, такого плану. Як ці гроші правильно отримувати, використовувати, звітувати та отримувати ще більше, — розповів Дмитро Кулеба.

За його словами, коли балтійські країни вступали в Європейський Союз, на території Данії функціонував спеціальний навчальний центр, де балтійських чиновників навчали використовувати можливості, які надає Європейський Союз.

— І сьогодні я звернувся до колеги з проханням запровадити таку програму для України і зробити Миколаївщину пілотним регіонам, щоб Миколаїв готувався до приходу не лише Данських грошей, а і грошей ЄС. Завдяки співробітництву з Данією Миколаївщина перебуває на передовій. Ми хочемо мати загальнонаціональну програму, подібно до цієї, яку я щойно описав, але робимо все, щоб Миколаївщина стала успішним пілотом, — наголосив Дмитро Кулеба.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.

А нещодавно, 26 січня, у Миколаєві відкрили канцелярію Посольства Королівства Данії в Україні. З цього приводу до міста прибув міністр закордонних справ країни Ларс Лекке Расмуссен.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Данія інвестувала понад 180 мільйонів доларів в інфраструктурні проєкти Миколаївщини.