У Миколаєві ремонтують гуртожиток для ВПО, фото Миколаївської міськради

У Заводському районі Миколаєва, за кошти Міжнародної організації з міграції, ремонтують гуртожиток, де розмістять внутрішніх переселенців.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міськради.

«Наша організація співпрацює з Миколаєвом та відновлює багато об'єктів. Цей гуртожиток ми готуємо для внутрішньо переміщених осіб. Наразі вже встановлені вікна, відновлюють санвузли, кухні, будуть спеціальні кімнати», — розповіла представниця організації Наталя Артамошина.

Крім того організація вже закупила техніку для кухонь та гігієнічних кімнат, у тому числі холодильники, мікрохвильовки, пральні та сушильні машини.

У Миколаєві ремонтують гуртожиток для ВПО, фото Миколаївської міськради У Миколаєві ремонтують гуртожиток для ВПО, фото Миколаївської міськради

Завершити ремонт та заселити переселенців у гуртожиток планують наприкінці березня поточного року.

Нагадаємо, у селі Шевченкове на Миколаївщині будують місце для тимчасового проживання ВПО в приміщенні лікарні, що була пошкоджена внаслідок російського авіаудару.