У Заводському районі Миколаєва, за кошти Міжнародної організації з міграції, ремонтують гуртожиток, де розмістять внутрішніх переселенців.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міськради.
«Наша організація співпрацює з Миколаєвом та відновлює багато об'єктів. Цей гуртожиток ми готуємо для внутрішньо переміщених осіб. Наразі вже встановлені вікна, відновлюють санвузли, кухні, будуть спеціальні кімнати», — розповіла представниця організації Наталя Артамошина.
Крім того організація вже закупила техніку для кухонь та гігієнічних кімнат, у тому числі холодильники, мікрохвильовки, пральні та сушильні машини.
Завершити ремонт та заселити переселенців у гуртожиток планують наприкінці березня поточного року.
Нагадаємо, у селі Шевченкове на Миколаївщині будують місце для тимчасового проживання ВПО в приміщенні лікарні, що була пошкоджена внаслідок російського авіаудару.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
У Заводському районі Миколаєва, за кошти Міжнародної організації з міграції, ремонтують гуртожиток, де розмістять внутрішніх переселенців.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міськради.
«Наша організація співпрацює з Миколаєвом та відновлює багато об'єктів. Цей гуртожиток ми готуємо для внутрішньо переміщених осіб. Наразі вже встановлені вікна, відновлюють санвузли, кухні, будуть спеціальні кімнати», — розповіла представниця організації Наталя Артамошина.
Крім того організація вже закупила техніку для кухонь та гігієнічних кімнат, у тому числі холодильники, мікрохвильовки, пральні та сушильні машини.
Завершити ремонт та заселити переселенців у гуртожиток планують наприкінці березня поточного року.
Нагадаємо, у селі Шевченкове на Миколаївщині будують місце для тимчасового проживання ВПО в приміщенні лікарні, що була пошкоджена внаслідок російського авіаудару.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|