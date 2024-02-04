Перевірки на кордоні з Україною. Фото із соцмережі "X"

В Польщі планують посилити контроль на кордоні з Україною, щоб перевіряти товари, які їдуть з України.

Про це повідомляє Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі у соцмережі «X».

Польський міністр Чеслав Секерський провів перевірки на прикордонному пункті пропуску «Медика». До цього він вже відвідав контрольно-пропускний пункт «Корчова» на кордоні з Україною.

«Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам Євросоюзу, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства», — йдеться у повідомленні.

Перевірки на кордоні з Україною. Фото із соцмережі "X"

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

У грудні через блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею українській економіці нанесено збитків 1 мільярд євро.

Після цього стало відомо, що міністерство інфраструктури Польщі підписало угоду з перевізниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Протест буде припинено із завтрашнього дня та до 1 березня.

Напикінці січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з прем’єром Польщі Дональдом Туском створення чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні.