Передача автівок від «Нарбонна-Україна». Фото: Миколаївська міська рада

Для комунальних служб Миколаєва та підрозділу територіальної оборони передали автівки від французької асоціації «Нарбонна-Україна».

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Нагадаємо, що французька асоціація «Нарбона-Україна» є партнером Миколаєва. Меморандум про співробітництво підписано минулого року.

Миколаїв отримав 6 автомобілів. Вони будуть закріплені за комунальними підприємствами «Миколаївелектротранс», «ЕЛУ автодоріг» та «Миколаївпастранс», а також підрозділом територіальної оборони.

Зазначається, що за весь час повномасштабного вторгненння «Нарбонна-Україна» передала Миколаєву 13 вантажівок з гуманітарною допомогою, медичне обладнання, 17 одиниць техніки, серед них автомобілі швидкої допомоги, автобус, пожежно-рятувальний автомобіль, транспорт для комунальних служб тощо.

Передача автівок від «Нарбонна-Україна». Фото: Миколаївська міська рада

Передача автівок від «Нарбонна-Україна». Фото: Миколаївська міська рада

Передача автівок від «Нарбонна-Україна». Фото: Миколаївська міська рада

Раніше повідомлялося, що 9 січня 2024 року Миколаїв отримав гуманітарну допомогу від французької асоціації «Нарбона-Україна».

Також нагадаємо, 6 травня 2023 року Миколаїв спільно з данським містом Ольборг підписали меморандум, що передбачає співпрацю у галузях економіки, освіти, культури тощо.