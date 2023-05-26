У четвер, 26 травня, Миколаїв спільно з данським містом Ольборг підписали меморандум, що передбачає співпрацю у галузях економіки, освіти, культури тощо.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Підписання Меморандуму про взаєморозуміння та встановлення солідарного партнерства, відбулося під час онлайн зустрічі мера Миколаєва з мером Ольборга Томасом Каструп-Ларсеном.

— Документ передбачає співпрацю в питаннях економічного розвитку, будівництва, впровадження зелених технологій, обмін досвідом у галузях науки й освіти, культури та молодіжної політики, — пише Олександр Сєнкевич.

Одними з основних напрямків, відповідно до документу стануть: теплопостачання, водопостачання, розробка Генерального плану Миколаєва та проекти відбудови.

— Упевнений, після нашої перемоги разом із Ольборгом ми зможемо реалізувати чимало спільних проектів та налагодити міцні дружні зв’язки між нашими освітніми закладами та молодіжними осередками, — поділився мер Миколаєва.

Нагадаємо, раніше, під час Міжнародного Саміту міст та регіонів, Миколаївська область підписала договір про двосторонню співпрацю з польським Західнопоморським Воєводством, що передбачає взаємодопомогу в ряді сфер.

До того, предствниками Очаківської міської ради, Асоціації міст України та Королівства Нідерландів було підписано тристоронній меморандум про співробітництво.