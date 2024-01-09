Миколаїв отримав гуманітарну допомогу від французької соціація «Нарбона-Україна».

Про це повідомили у Миколаївській міськраді.

Серед допомоги надійшли іграшки, солодощі, одяг, медикаменти тощо. Все це призначено для лікарень, дітей, громадян, які опинились у складних життєвих умовах, та внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що французька асоціація «Нарбона-Україна» є партнером Миколаєва. Меморандум про співробітництво підписано минулого року.

Також нагадаємо, 6 травня, Миколаїв спільно з данським містом Ольборг підписали меморандум, що передбачає співпрацю у галузях економіки, освіти, культури тощо.