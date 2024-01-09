Миколаїв отримав гуманітарну допомогу від французької соціація «Нарбона-Україна».
Про це повідомили у Миколаївській міськраді.
Серед допомоги надійшли іграшки, солодощі, одяг, медикаменти тощо. Все це призначено для лікарень, дітей, громадян, які опинились у складних життєвих умовах, та внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, що французька асоціація «Нарбона-Україна» є партнером Миколаєва. Меморандум про співробітництво підписано минулого року.
Також нагадаємо, 6 травня, Миколаїв спільно з данським містом Ольборг підписали меморандум, що передбачає співпрацю у галузях економіки, освіти, культури тощо.
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Миколаїв отримав гуманітарну допомогу від французької соціація «Нарбона-Україна».
Про це повідомили у Миколаївській міськраді.
Серед допомоги надійшли іграшки, солодощі, одяг, медикаменти тощо. Все це призначено для лікарень, дітей, громадян, які опинились у складних життєвих умовах, та внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, що французька асоціація «Нарбона-Україна» є партнером Миколаєва. Меморандум про співробітництво підписано минулого року.
Також нагадаємо, 6 травня, Миколаїв спільно з данським містом Ольборг підписали меморандум, що передбачає співпрацю у галузях економіки, освіти, культури тощо.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|