  • понеділок

    21 жовтня, 2024

  • 14.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 21 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 14.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Допомога ЗСУ: Миколаїв передав захисникам дві автівки

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської міської ради

  • 12:11, 21 жовтня, 2024

Транспорт отримав один з підрозділів, який виконує бойові завдання на Херсонщині.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.

— Не дивлячись на скрутний фінансовий рік, Миколаївська громада продовжує допомагати Силам оборони України! Цього разу ми передаємо два автомобілі. Сподіваюсь, вони допоможуть воїнам виконувати бойові завдання, — сказав Олександр Сєнкевич.

Миколаївський міський голова зазначив, що одне авто придбано коштом міського бюджету. Ще одну автівку передало наше міське підприємство «Миколаївпастранс».

Міський голова подякував бійцям за захист, а платникам податків — за можливість підтримувати ЗСУ у такий складний час.

Нагадаємо, що Миколаївщина передала військовим тисячу FPV-дронів з нагоди шостої річниці створення Захисників та Захисниць 123-ї окремої бригади територіальної оборони. Кошти виділили з обласного бюджету.

Відповідно до Закону України «Про медіа» та Закону України «Про рекламу» цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або в партнерстві офіційного органу державної влади, муніципальної інституції, громадської організації тощо, або їх посередника з ПП “НикВести Продакшн”, яке керує онлайн-медіа “НикВести”. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі Пресслужба Миколаївської міської ради.

Останні новини про: допомога

Миколаївщина отримала 43 потужні генератори
Євросоюз схвалив надання Україні кредиту в розмірі €35 мільярдів
Безкоштовний обід: на Миколаївщині відкрили соціальну їдальню

Читайте також:

новини

«Швидка відмовляється їхати», — жителі села біля Снігурівки просять відремонтувати дорогу

Олена Козубовська
новини

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Олена Козубовська
новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська

Останні новини про: допомога

Безкоштовний обід: на Миколаївщині відкрили соціальну їдальню
Євросоюз схвалив надання Україні кредиту в розмірі €35 мільярдів
Миколаївщина отримала 43 потужні генератори

У Миколаєві хочуть створити Книгу пам’яті загиблих захисників та захисниць

«Швидка відмовляється їхати», — жителі села біля Снігурівки просять відремонтувати дорогу

1 година тому

Росіяни атакувалу Одещину ракетами та дронами, горіла припортова інфраструктура

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні