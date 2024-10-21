Допомога ЗСУ: Миколаїв передав захисникам дві автівки

Пресреліз

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Пресслужба Миколаївської міської ради

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Транспорт отримав один з підрозділів, який виконує бойові завдання на Херсонщині. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич. — Не дивлячись на скрутний фінансовий рік, Миколаївська громада продовжує допомагати Силам оборони України! Цього разу ми передаємо два автомобілі. Сподіваюсь, вони допоможуть воїнам виконувати бойові завдання, — сказав Олександр Сєнкевич. Миколаївський міський голова зазначив, що одне авто придбано коштом міського бюджету. Ще одну автівку передало наше міське підприємство «Миколаївпастранс». Міський голова подякував бійцям за захист, а платникам податків — за можливість підтримувати ЗСУ у такий складний час. Нагадаємо, що Миколаївщина передала військовим тисячу FPV-дронів з нагоди шостої річниці створення Захисників та Захисниць 123-ї окремої бригади територіальної оборони. Кошти виділили з обласного бюджету.

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