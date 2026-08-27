За добу росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами» та FPV-дронами
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Упродовж минулої доби, 26 серпня та сьогодні вранці, 27 серпня, росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У Миколаївському районі протягом доби росіяни двічі били FPV-дронами по Очаківській громаді. Постраждалих внаслідок атак немає.
Нагадаємо, що за добу до цього росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками та ракетою. У Миколаєві під ударом опинився об’єкт транспортної інфраструктури.
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