За добу росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами» та FPV-дронами

Шахед, який впав на багатоперхівку у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини, для ілюстрації

Упродовж минулої доби, 26 серпня та сьогодні вранці, 27 серпня, росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Миколаївському районі протягом доби росіяни двічі били FPV-дронами по Очаківській громаді. Постраждалих внаслідок атак немає.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками та ракетою. У Миколаєві під ударом опинився об’єкт транспортної інфраструктури.