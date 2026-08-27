 За добу росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами» та FPV-дронами

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Головна Новини Оборона 8:15, 27 серпня, 2026

За добу росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами» та FPV-дронами

Шахед, який впав на багатоперхівку у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини, для ілюстраціїШахед, який впав на багатоперхівку у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини, для ілюстрації

Упродовж минулої доби, 26 серпня та сьогодні вранці, 27 серпня, росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Миколаївському районі протягом доби росіяни двічі били FPV-дронами по Очаківській громаді. Постраждалих внаслідок атак немає.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками та ракетою. У Миколаєві під ударом опинився об’єкт транспортної інфраструктури.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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