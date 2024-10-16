Безкоштовний обід: на Миколаївщині відкрили соціальну їдальню

Соціальна їдальня. Фото: пресслужба Казанківської громади

У Казанківській громаді на Миколаївщині відкрили їдальню для тих, хто опинився в скруті. Безкоштовні обіди будуть видавати раз на тиждень.

Про це повідомили у пресслужбі Казанківської громади.

Соціальна їдальня. Фото: пресслужба Казанківської громади Соціальна їдальня. Фото: пресслужба Казанківської громади

Міська влада зазначила, що заклад обладнали сучасною технікою та меблями за рахунок донорських коштів. Зокрема, проєкт підтримала низка українських благодійників, а також гуманітарні організації з Данії та Норвегії.

Крім того, студенти місцевого аграрного ліцею планують проводити кулінарні майстер-класи для дітей.

Раніше повідомлялось, що незахищені категорії населення Миколаєва можуть оформити допомогу від ООН.

Нагадаємо, у Миколаєві з 1 серпня автоматично продовжили виплати на півроку для внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, у департаменті соцзахисту розповіли, які категорії миколаївців можуть отримати матеріальну допомогу.

Також, в Миколаївській області погодили виплати матеріальної допомоги в рамках «Турботи».