Чернігівська ТЕЦ зупинилась після російського обстрілу
- Новини України
-
•
-
Альона Коханчук
-
•
-
12:31, 17 квітня, 2026
-
Чернігівська ТЕЦ тимчасово припинила роботу після російського обстрілу, який стався в ніч на 17 квітня.
Як повідомили у міській раді, унаслідок цього для споживачів КП «Теплокомуненерго» призупинено подачу гарячої води.
Зазначається, що працівники ТЕЦ продовжують працювати над забезпеченням життєво необхідних послуг, а також закликали мешканців з розумінням поставитися до тимчасових перебоїв.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Наразі терміни відновлення роботи об’єкта уточнюються.
«На жаль, об’єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування», — зазначили у міській раді.
Нагадаємо, що станом на ранок 17 квітня в енергосистемі України зберігається складна ситуація через обстріли об’єктів критичної інфраструктури.
Також повідомлялося, що 16 квітня російські війська обстріляли Миколаївську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися енергетичні та критичні об’єкти.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.