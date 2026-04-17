Чернігівська ТЕЦ зупинилась після російського обстрілу

Чернігівська ТЕЦ тимчасово припинила роботу після російського обстрілу, який стався в ніч на 17 квітня.

Як повідомили у міській раді, унаслідок цього для споживачів КП «Теплокомуненерго» призупинено подачу гарячої води.

Зазначається, що працівники ТЕЦ продовжують працювати над забезпеченням життєво необхідних послуг, а також закликали мешканців з розумінням поставитися до тимчасових перебоїв.

Наразі терміни відновлення роботи об’єкта уточнюються.

«На жаль, об’єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування», — зазначили у міській раді.

Нагадаємо, що станом на ранок 17 квітня в енергосистемі України зберігається складна ситуація через обстріли об’єктів критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що 16 квітня російські війська обстріляли Миколаївську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися енергетичні та критичні об’єкти.