 Чернігівська ТЕЦ припинила роботу після обстрілу

Чернігівська ТЕЦ зупинилась після російського обстрілу

Чернігівська ТЕЦ. Фото: ТехноваЧернігівська ТЕЦ. Фото: Технова

Чернігівська ТЕЦ тимчасово припинила роботу після російського обстрілу, який стався в ніч на 17 квітня.

Як повідомили у міській раді, унаслідок цього для споживачів КП «Теплокомуненерго» призупинено подачу гарячої води.

Зазначається, що працівники ТЕЦ продовжують працювати над забезпеченням життєво необхідних послуг, а також закликали мешканців з розумінням поставитися до тимчасових перебоїв.

Наразі терміни відновлення роботи об’єкта уточнюються.

«На жаль, об’єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування», — зазначили у міській раді.

Нагадаємо, що станом на ранок 17 квітня в енергосистемі України зберігається складна ситуація через обстріли об’єктів критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що 16 квітня російські війська обстріляли Миколаївську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися енергетичні та критичні об’єкти.

Останні новини про: Чернігів

У Чернігові жінка померла після косметологічної процедури в приватній клініці
Чернігів залишився без світла після нічної атаки РФ: транспорт працює з перебоями, потяги затримуються
Росіяни обстріляли адмінбудівлі в центрі Чернігова: є поранені
Читайте також:
новини
У Миколаєві шість об’єктів планують внести до переліку культурної спадщини

Анна Гакман
новини
Миколаївці на зборах виступили проти АЗС у зеленій зоні: «Не допустимо вирубку дерев»

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві закладам освіти і культури бракує понад ₴50 млн на зарплати до кінця року

Анна Гакман
новини
У Миколаєві екологи обстежили зелену зону, де планується зведення АЗС: більшість дерев здорові

Даріна Мельничук
новини
Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

Катерина Середа
У Миколаєві закладам освіти і культури бракує понад ₴50 млн на зарплати до кінця року

На Миколаївщині 5 дітей отримали статус постраждалих від війни через незаконне вивезення

3 години тому

Колектив водоканалу виступив проти нового директора та дій наглядової ради: «Ви дивитесь в очі і брешете»

Головне сьогодні