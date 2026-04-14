 У Чернігові 14 квітня дрон влучив в адмінбудівлю

Росіяни обстріляли адмінбудівлі в центрі Чернігова: є поранені

У Чернігові 14 квітня дрон влучив в адмінбудівлю. Фото: ukrinform.ua, для ілюстрації

Вранці 14 квітня російські війська атакували Чернігів. Під ударами опинилися адміністративні будівлі міста, є поранені.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого.

«Сьогодні ворог постійно атакує адмінбудівлі міста. Станом на зараз одна людина поранена», — зазначив він.

Згодом у міській раді уточнили, що кількість постраждалих зросла до двох. Обоє отримали необхідну медичну допомогу.

За даними МВА, один із російських дронів-камікадзе типу «Шахед» влучив в адміністративну будівлю. Внаслідок вибуху там вибито вікна та пошкоджено двері.

Водночас частина вибухів у місті була пов’язана з роботою протиповітряної оборони по безпілотниках, що наближалися до Чернігова.

Повітряну тривогу в місті оголосили о 10:36, а вже за кілька хвилин місцеві жителі чули вибухи.

Останні новини про: Війна в Україні

