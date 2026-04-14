Росіяни обстріляли адмінбудівлі в центрі Чернігова: є поранені
- Новини України
- Марія Хаміцевич
14:40, 14 квітня, 2026
Вранці 14 квітня російські війська атакували Чернігів. Під ударами опинилися адміністративні будівлі міста, є поранені.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
Спочатку повідомлялося про одного постраждалого.
«Сьогодні ворог постійно атакує адмінбудівлі міста. Станом на зараз одна людина поранена», — зазначив він.
Згодом у міській раді уточнили, що кількість постраждалих зросла до двох. Обоє отримали необхідну медичну допомогу.
За даними МВА, один із російських дронів-камікадзе типу «Шахед» влучив в адміністративну будівлю. Внаслідок вибуху там вибито вікна та пошкоджено двері.
Водночас частина вибухів у місті була пов’язана з роботою протиповітряної оборони по безпілотниках, що наближалися до Чернігова.
Повітряну тривогу в місті оголосили о 10:36, а вже за кілька хвилин місцеві жителі чули вибухи.
