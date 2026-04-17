Атаки РФ: в лікарнях Одеси залишаються 9 поранених, серед них дитина

Рятувальники завершили розбір завалів після атаки РФ на багатоповерхівку в Одесі. Фото: ДСНС

Станом на 17 квітня в медичних закладах Одеси після ракетно-дронових атак по житлових кварталах перебувають дев’ятеро поранених, серед яких є дитина.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Загалом унаслідок обстрілів увечері 15 квітня та в ніч на 16 квітня постраждали 36 людей. За офіційними даними, дев’ятеро осіб загинули: одна людина — ввечері, ще вісім — під час нічної атаки.

У пресслужбі Одеської ОВА зазначили, що більшість постраждалих отримали акубаротравми та осколкові поранення. Декілька людей звернулися по допомогу через гостру реакцію на стрес. Троє поранених перебувають у важкому стані.