Атаки РФ: в лікарнях Одеси залишаються 9 поранених, серед них дитина
- Світлана Іванченко
13:00, 17 квітня, 2026
Станом на 17 квітня в медичних закладах Одеси після ракетно-дронових атак по житлових кварталах перебувають дев’ятеро поранених, серед яких є дитина.
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Загалом унаслідок обстрілів увечері 15 квітня та в ніч на 16 квітня постраждали 36 людей. За офіційними даними, дев’ятеро осіб загинули: одна людина — ввечері, ще вісім — під час нічної атаки.
У пресслужбі Одеської ОВА зазначили, що більшість постраждалих отримали акубаротравми та осколкові поранення. Декілька людей звернулися по допомогу через гостру реакцію на стрес. Троє поранених перебувають у важкому стані.
Нагадаємо, що вночі 16 квітня російські війська атакували Одесу, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Місто пережило кілька хвиль комбінованих ударів.
