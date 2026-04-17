  • пʼятниця

    17 квітня, 2026

  • 18.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 17 квітня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 18.3° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Атаки РФ: в лікарнях Одеси залишаються 9 поранених, серед них дитина

Рятувальники завершили розбір завалів після атаки РФ на багатоповерхівку в Одесі. Фото: ДСНС

Станом на 17 квітня в медичних закладах Одеси після ракетно-дронових атак по житлових кварталах перебувають дев’ятеро поранених, серед яких є дитина.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Загалом унаслідок обстрілів увечері 15 квітня та в ніч на 16 квітня постраждали 36 людей. За офіційними даними, дев’ятеро осіб загинули: одна людина — ввечері, ще вісім — під час нічної атаки.

У пресслужбі Одеської ОВА зазначили, що більшість постраждалих отримали акубаротравми та осколкові поранення. Декілька людей звернулися по допомогу через гостру реакцію на стрес. Троє поранених перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, що вночі 16 квітня російські війська атакували Одесу, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Місто пережило кілька хвиль комбінованих ударів.

Читайте також:
новини
У Миколаєві шість об’єктів планують внести до переліку культурної спадщини

Анна Гакман
новини
Миколаївці на зборах виступили проти АЗС у зеленій зоні: «Не допустимо вирубку дерев»

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві закладам освіти і культури бракує понад ₴50 млн на зарплати до кінця року

Анна Гакман
новини
У Миколаєві екологи обстежили зелену зону, де планується зведення АЗС: більшість дерев здорові

Даріна Мельничук
новини
Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

