Журналісти Bihus.Info з’ясували, що за командою в етнокомплексі «Українське село» стежили саме співроботники Служби безпеки України.

Про це йдеться у сюжеті від проєкту на YouTube.

Зазначається, що команда Bihus.Info отримала відео з комплексу за день до того, як диск з записами вилучила Служба безпека України, та ідентифікувала учасників події.

Частину цих людей згодом зафіксувала біля будівлі СБУ. Нагадаємо, що після цього журналісти звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.

Денис Бігус. Скрін з відео

Денис Бігус зазначає, що за операцію зі стеження відповідав Департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ.

Звільнений днями начальник цього департаменту Роман Семенченко в розмові з Bihus.Info не спростував свою і Департаменту участь в цій операції.

Також журналісти ідентифікували частину інших учасників стеження. Серед них: співробітники СБУ Ігор Кравченко, Євген Коноваленко, Тарас Садовник,

Також вказано, що редакція вважає, що приховані камери були незаконно встановлені у сауні та щонайменше 8 кімнатах (будинки «Морква», «Вишеньки», «Хата 22», «Хата3»).

«Докази встановлення техніки в різних номерах журналісти зафіксували під час власного розслідування. В будинках, оформлених як стилізовані українськи хатинки, приховані камери встановили у вішаки для одягу. Місце під них вирізане і в вішаках, і в стінах», — зазначають журналісти.

Докази встановлення техніки в номерах журналістів. Фото: Bihus.Info Докази встановлення техніки в номерах журналістів. Фото: Bihus.Info Докази встановлення техніки в номерах журналістів. Фото: Bihus.Info

Що сталось?

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що невідомі прослуховували, а також стежили за колективом видання декілька місяців підряд.

Таку заяву він зробив, коментуючи відео, на якому працівники видання вживали наркотики на корпоративі в заміському будинку.

На відео присутній також запис телефонних розмов журналістів, під час яких вони домовляються привезти ці речовини. Тепер на редакцію чекають кадрові чистки.

Варто зазначити, що останнє розслідування проєкту Bihus.Info, яке 15 січня зʼявилося на YouTube-каналі проєкту, стосувалося Офісу президента та Кабінету міністрів.

Журналісти розповіли про те, що компанія «Медіатека», яка належить народному депутату від фракції «Слуга Народу» Олександру Маріковському, за бюджетні кошти готує медіазвіти для ОП та уряду. У цих звітах проаналізовані згадки про топчиновників у медіа.

Нагадаємо, що 15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив про залякування. До його квартири 14 січня намагалися потрапити невідомі: вони налякали його матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами «ухилянт» і «зрадник».

17 січня Служба безпеки України розпочала розслідування обставин незаконного прослуховування та відеозйомки медійників Bihus.Info.