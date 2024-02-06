Служба безпеки України. Фото з відкритих джерел

У Службі безпеки України заявили, що окремі співробітники проєкту Bihus.Info були клієнтами наркодилерів і допомагали постачати наркотики іншим людям.

Про це йдеться у коментарі пресслужби СБУ, опублікованому у відповідь на розслідування журналістів про стежку за ними.

В СБУ заявили, що «протидія організованій наркозлочинності» є одним із напрямів її діяльності.

«За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники «Bihus.Info». Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», — йдеться у заяві.

Водночас в СБУ повідомили, що відкрили кримінальну справу щодо незаконної стежки за журналістами. Також там заявили, що «дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ».

«Керівництвом СБУ також прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи. Вважаємо, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу», — йдеться у повідомленні.

Що сталось?

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що невідомі прослуховували, а також стежили за колективом видання декілька місяців підряд.

Таку заяву він зробив, коментуючи відео, на якому працівники видання вживали наркотики на корпоративі в заміському будинку.

На відео присутній також запис телефонних розмов журналістів, під час яких вони домовляються привезти ці речовини. Тепер на редакцію чекають кадрові чистки.

Пізніше журналісти звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.

А ввечері 5 лютого команда проєкту опублікувала розслідування, в якому доводить, що в етнокомплексі «Українське село» за ними стежили саме співроботники Служби безпеки України.

Варто зазначити, що останнє розслідування проєкту Bihus.Info, яке 15 січня зʼявилося на YouTube-каналі проєкту, стосувалося Офісу президента та Кабінету міністрів.

Журналісти розповіли про те, що компанія «Медіатека», яка належить народному депутату від фракції «Слуга Народу» Олександру Маріковському, за бюджетні кошти готує медіазвіти для ОП та уряду. У цих звітах проаналізовані згадки про топчиновників у медіа.