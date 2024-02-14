У Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні запрацював комп’ютерний томограф.

Про це під час брифінгу у вівторок,13 лютого, розповів заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров, передають «НикВести».

За його словами, обладнання вже запущено на налагоджено його роботу.

—Декілька днів тому пускові роботи пройшли великого та потужного найсучаснішого модульного комп’ютерного томографу. Вже ні до кого не потрібно звертатися, можемо там працювати, — повідомив Юрій Гранатуров.

Нагадаємо, що у серпні минулого року у Миколаївську лікарню №3, на замовлення Міністерства охорони здоров'я доставили новий комп'ютерний томограф «Revolution Maxima» на основі штучного інтелекту. Там наголосили, що проведення обстежень на новому томографі буде безкоштовним, однак, виключно за призначенням лікаря. Витрати на обслуговування техніки відшкодовуватиме Національна служба здоров’я України за Програмою медичних гарантій.

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Корупція у лікарнях

Вдруге очільник ОВА загадав цю ситуацію через місяць та ще раз анонсував кадрові зміни. Причиною цьому стала інша ситуація у медичній галузі області: правоохоронці викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах в Миколаївській обласній психлікарні.

Після цього суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянтів. Однак досі не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, що брали участь у схемі незаконного заробітку, зокрема головному лікарю Віктору Тарану.

Реагуючи на цю ситуацію голови Миколаївської ОВА з питань медичної галузі Юрій Гранатуров заявив, що викрита схема в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він вважає, що управління охорони здоров’я ОВА не несе відповідальність за діяльність головного лікаря.

Водночас Юрій Гранатуров повідомив, що ДБР проведе додаткову перевірку у обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Пізніше стало відомо, що виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовляння довідок для ухилянтів, залишиться на посаді.