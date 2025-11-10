На укриття для дитячої лікарні в Миколаєві витратять додатково ₴28,8 млн

Будівельний майданчик біля обласної лікарні в Миколаєві/ липень 2024 рік. Фото: «МикВісті»

Департамент містобудування Миколаївської обласної військової адміністрації планує витратити ще 28,8 мільйона гривень на будівництво підземного укриття на території Миколаївської обласної клінічної лікарні. Скандально відоме ТОВ «Антарес-БУД» вже виконало роботи на 83,7 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

В тендері вказано, що виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Ним є компанія «Антарес-Буд».

У завданні на коригування передбачено: підняти рівень чистої підлоги, облаштування вентиляції шахт із монолітного бетону та виконання додаткових робіт, яких не було у попередньому проєкті. На роботи мають витратити 28 мільйонів 892 тисяч 408 гривень.

Скриншот з системи публічних закупівель ProZorro

Скриншот договору з системи публічних закупівель ProZorro

Будівництво підземного укриття в медзакладі на вулиці Київській погодили у червні 2024 року під час сесії Миколаївської обласної ради. Вартість проєкту становить понад 98 мільйонів гривень, із яких 68,7 мільйона область отримала у вигляді субвенції з державного.

За проєктом, для зведення будівлі, де розміщуватиметься зокрема операційний блок, будівельники мають заглибитися в землю на чотири метри. Компанія у липні минулого року знесла понад 87 дерев, які потрапляли у зону будівництва.

Наразі за даними системи публічних закупівель ProZorro, на будівництво укриття вже витратили 83 мільйони 742 тисячі 558 гривень. Також 1 мільйон гривень вартувало коригування проєкту.

Скриншот з системи публічних закупівель ProZorro Скриншот з системи публічних закупівель ProZorro

Нагадаємо, що укриття будує скандальна миколаївська компанія «Антарес-Буд». За даними YouControl, фірма фігурує у 31 судовій справі і отримує державні замовлення на мільйони гривень. Найчастіше її підрядником були Департамент містобудування та капітального будівництва і Управління капітального будівництва Миколаївської ОДА. Компанією володіють Володимир Цуцкарєв та його донька Юлія Філіпова. Зараз підприємство фігурує у кримінальному провадженні — його підозрюють у розкраданні бюджетних коштів під час ремонту даху Лупарівської школи у 2019 році.

Також зазначимо, що компанія «Антарес-Буд» також перемогла у тендері на реконструкцію Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні вартістю майже пів мільярда гривень. Єдиним конкурентом «Антарес-Буд» у тендері була київська компанія «Ріола ЛТД». Обидві компанії подали однакові пропозиції — 596 мільйонів 437 тисяч 066,78 гривні, рівно на копійку вище від мінімальної межі.

За правилами, якщо ніхто не знижує ціну, перемагає той, хто першим подав документи. Стало вдомо, що кияни з «Ріола-Модуль ЛТД» завантажили пропозицію 9 квітня, а «Антарес-Буд» — через шість хвилин після оголошення тендеру, ще 26 березня. Ба більше, один із їхніх документів датований днем раніше, із уже точно вказаною сумою забезпечення.

На початку 2023 року суд визнав, що «Антарес-Буд» без підстав обрали підрядником на ремонт ФОКу на Намиві у Миколаєві. У прокуратурі тоді заявили, що таким чином вдалося запобігти розкраданню більше 160 мільйонів гривень бюджетних коштів.

«Антарес-Буд» також ремонтувало дах в Миколаївській обласній клінічній лікарні. Роботи мали завершити до кінця 2019 року, однак станом на початок 2020 року вони так і не були закінчені. Через це під час злив в лютому 2020 року лікарню затопило. Попри це «Антарес-Буд» влітку того ж року отримав підряд на ремонт цієї ж лікарні.

Також підприємству у 2016 році віддали підряд на будівництво травмпункту ЛШМД (в який влітку 2022 року влучила російська ракета і який через рік відбудували, — прим.). Процес був відомий тим, що будівлю протягом кількох років не могли добудувати та здати в експлуатацію: вартість робіт щороку зростала. Травмпункт вдалося відкрити лише у грудні 2019 року.

Крім того, «Антарес-Буд» ремонтувала корабель та два фонтани у дитячому містечку «Казка». Але згодом на фасадній частині відремонтованого корабля з'явилися тріщини, на ньому також почали відпадати літери з написів «Буян» та «Миколаїв». А в двох реконструйованих фонтанах почала відпадати плитка. Ремонт цих об'єктів тривав майже чотири роки, а роботи коштували понад 7 мільйонів гривень. Після цього підрядник почав гарантійний ремонт.

Справа про розтрату мільйонів у дитячій лікарні Миколаєва

За інформацією «Антикорупційного виміру», у 2022 році НСЗУ перерахувала лікарні 38,2 мільйона гривень. Водночас фактична кількість випадків лікування становила лише 86, тож вартість мала бути близько 12 мільйонів гривень. Понад 20 мільйонів гривень могли бути розтрачені незаконно.

У 2023 році у головлікаря обласної дитячої лікарні Олександра Пліткіна провели обшуки по справі щодо розкрадання у великих розмірах. За даними слідства, посадовці лікарні разом із представниками Національної служби здоров’я у 2022 році могли незаконно отримати гроші, призначені для лікування новонароджених із тяжкими ускладненнями.

Під час судового розгляду справи Вітовський районний суд відмовив Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні у вимозі повернути вилучені медичні картки пацієнтів. Документи були арештовані у рамках розслідування ймовірного привласнення чи розтраті понад 20 мільйонів гривень бюджетних коштів.