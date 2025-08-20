Справа про розктрату мільйонів у дитячій лікарні Миколаєва: суд відмовив медзакладу у поверненні медкарток

Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня. Ілюстративне фото/ «Український Південь»

Вітовський районний суд відмовив Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні у вимозі повернути вилучені медичні картки пацієнтів. Документи були арештовані у рамках розслідування ймовірного привласнення чи розтраті понад 20 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Про це йдеться у постанові Вітовського районного суду.

Нагадаємо, що у 2023 році у головлікаря обласної дитячої лікарні Олександра Пліткіна провели обшуки по справі щодо розкрадання у великих розмірах.

За даними слідства, посадовці лікарні разом із представниками Національної служби здоров’я у 2022 році могли незаконно отримати гроші, призначені для лікування новонароджених із тяжкими ускладненнями. Для цього нібито використовували підроблені документи.

За інформацією «Антикорупційного виміру», у 2022 році НСЗУ перерахувала лікарні 38,2 мільйона гривень. Водночас фактична кількість випадків лікування становила лише 86, тож вартість мала бути близько 12 мільйонів гривень. Понад 20 мільйонів гривень могли бути розтрачені незаконно.

Під час обшуку наприкінці 2023 року правоохоронці вилучили 979 медичних карток. Лікарня наполягала, що ці документи потрібні для роботи та не мають стосунку до справи. Проте суд погодився з позицією слідчих: картки можуть містити важливі докази, зокрема інформацію про лікування дітей та контакти батьків, які могли використовуватись у схемі.

Розслідування за статтею про привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем триває. Арешт документів залишається чинним.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

Як відомо, 3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг. У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора. Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими. При цьому, жоден з посадовців та депутатів Миколаївщини ситуацію так і не прокоментували. Хоча й редакція «МикВісті» намагалась отримати коментар з приводу даної ситуації у представників місцевої влади. Однак скандал прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Мер додав, що хоча місто не має прямого відношення до закладу, питання вже на контролі у обласної ради. Він також нагадав, що у місті працює Служба у справах дітей, яка активно займається питаннями всиновлення та опіки, а також підтримує дитячі будинки сімейного типу. Крім того, в управлінні охорони здоровʼя Миколаївської ОВА заявили, що створили спеціальну комісію, щоб перевірити дії персоналу реорганізованого Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги після публікації Офісу омбудсмана про порушення прав дітей.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.