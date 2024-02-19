Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, фото: Суспільне

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що місто Первомайськ не може залишитись з діючою назвою, яку місцева влада запропонувала на розгляд Верховної Ради.

Про це Тарас Кремінь сказав в інтервʼю Гард.City.

За словами посадовця, з 2021 року він виокремлював ті топоніми, в назві яких, існували російські маркери та колонізаційне радянське минуле. На Миколаївщині серед таких були Южноукраїнськ, Арбузинка, Луч, Майське і Первомайськ.

Не дивлячись на те, що назва міста підпадає про закон про перейменування, велика частина жителів через незнання власної історії, як каже Тарас Кремінь, не погодились з цим. Після довгих обговорень та засідань сесій депутати винесли на розгляд Ради дві назви: Ольвіополь і Первомайськ.

— Це непрофесійність, байдужість і кон’юктурність, якою одні депутати хочуть показати характер іншим депутатам від різних політичних сил, але програють від того всі. Мені здається, що у нас занадто багато політики в стінах Первомайської міської ради. І дуже прикро, що фракції думають не про завтрашній день, а про те, як обійти закон. Я залишав м’яч на полі у своїх земляків з тим, щоби вони починали процес обговорення потенційного перейменування, яке мало би відбутися рано чи пізно. Тоді мене підтримували відомі українські історики, краєзнавці, відомі діячі культури. І в той же час частина первомайців, кон’юктурно заангажованих незнанням своєї історії, почали вигадувати суцільну нісенітницю. Я спостерігав за цим процесом з великим інтересом, цікавився, наскільки ефективно проводяться дискусії, але спостерігав і за тими розчаруваннями, коли час минув. Жодної пропозиції, жодної професійної якісної дискусії, так і не відбулися зміни, — сказав Тарас Кремінь.

На думку мовного омбудсмена, новою назвою міста міг би стати «Богопіль» як оберег для півдня країни.

— Мені як громадянинові України, як миколаївцю, дуже імпонує назва Богопіль, бо про неї згадували і Микола Вінграновський, і Андрій Антонюк, і Віталій Колодій. А серед тих сучасників, з якими мені доводилося зустрічатися, і Олекса Різників, і Василь Капацина, й інші достойні уродженці прекрасного міста, дитинство, молодість або професійне зростання яких були пов’язані саме з цим містом. Мені здавалося, що в умовах війни саме така назва може стати оберегом і для півдня України, і для всієї держави. Місто утворене на злитті річок, в даному випадку — Південний Буг, який називали тут, на півдні, Богом, та Синюхи. Це святе місце, це благодатна земля, яка подарувала не лише талановитих уродженців, але і могла би дати нові сенси в питаннях деколонізації об’єктів топоніміки, — вважає омбудсмен.

Перейменування Первомайська

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед них і Первомайськ.

В липні в Первомайську провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. Хоча в опитуванні місцевих лідером був Ольвіополь.

Деколонізація на Миколаївщині

Через невідповідність стандартам державної мови перейменуванню підлягають ряд міст та сіл.

Серед них і місто Южноукраїнськ. Наразі місто досі не визначилось з пропозиціями для перейменування. Місцеві депутати хочуть запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. На засіданні минулої сесії у грудні 2023 року їм не вистачило голосів.

25 вересня у Южноукраїнську провели голосування серед містян щодо нової назви міста.

В середині грудня 2023 року в Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.

В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.

Також 5 січня на сайті на офіційному сайті Баштанської міської територіальної громади розмістили опитування, в якому пропонують місцевим надати свою пропозицію щодо перейменування. Проте містяни негативно сприйняли можливе перейменування.

Доктор історичних наук та перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр розкритикував рекомендації Інституту національної памʼяті щодо перейменування міста Баштанка.

Пізніше мер Баштанки Олександр Береговий заявив, що в Українському інституті національної памʼяті не побачили у назві символіку російської імперської політики.