Міноборони розробляє анти-тепловізійну накидку. Фото: Міноборони

В Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення Міноборони розробляють анти-тепловізійне пончо (накидку).

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Очікується, що накидка поглинатиме інфрачервоне випромінювання. У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення.

Наразі в Центральному управлінні вже тестують п’ять зразків різних тканин.

— Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета — якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога», — сказав заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Міноборони розробляє анти-тепловізійну накидку. Фото: Міноборони

Матеріали для виготовлення тканини анти-тепловізійної накидки повинні бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища: атмосферних опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості. Наразі тестування тривають.

Нагадаємо, в Україні триває робота над розробкою роботизованого рішення для евакуації поранених українських військових із поля бою, а також підвозу боєкомплекту та продуктів на позиції.