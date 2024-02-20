В Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення Міноборони розробляють анти-тепловізійне пончо (накидку).
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Очікується, що накидка поглинатиме інфрачервоне випромінювання. У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення.
Наразі в Центральному управлінні вже тестують п’ять зразків різних тканин.
— Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета — якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога», — сказав заступник міністра оборони Віталій Половенко.
Матеріали для виготовлення тканини анти-тепловізійної накидки повинні бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища: атмосферних опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості. Наразі тестування тривають.
Нагадаємо, в Україні триває робота над розробкою роботизованого рішення для евакуації поранених українських військових із поля бою, а також підвозу боєкомплекту та продуктів на позиції.
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В Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення Міноборони розробляють анти-тепловізійне пончо (накидку).
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Очікується, що накидка поглинатиме інфрачервоне випромінювання. У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення.
Наразі в Центральному управлінні вже тестують п’ять зразків різних тканин.
— Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета — якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога», — сказав заступник міністра оборони Віталій Половенко.
Матеріали для виготовлення тканини анти-тепловізійної накидки повинні бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища: атмосферних опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості. Наразі тестування тривають.
Нагадаємо, в Україні триває робота над розробкою роботизованого рішення для евакуації поранених українських військових із поля бою, а також підвозу боєкомплекту та продуктів на позиції.