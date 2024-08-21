Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за роботою, фото «НикВести»

Станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?».

Для порівняння кількість працівників комунального підприємства «Миколаївводоканал» дещо зменшилась, у порівнянні з довоєнним часом: з 1342 співробітника у 2021 році до 1288 — у 2023 році, свідчать дані сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot. Водночас штатна чисельність комунального підприємства «Миколаївелектротранс» зменшилась з 728 співробітників у 2021 році до 573 — у 2023 році. Однак дещо збільшилась кількість працівників комунального підприємства «Миколаївкомунтрансу»: з 134 працівників у 2022 році до 155 — у 2023 році, свідчать дані моніторингового сервісу.

Збільшення кількості працівників у порівнянні з іншими комунальними підприємствами міста директор «Миколаївських парків» Дмитро Чучмай пояснив тим, що на озеленюючому підприємству може працювати більше жінок.

— Знаєте, великий такий, мабуть, плюс в нашій роботі, це те, що нам не потрібні, скажімо так, водії, дорожники. У нас можуть працювати жінки, а їх більша чисельність на підприємстві — близько 70%. Тому наші дорогі жінки закривають потребу на нашому підприємстві. Чоловіки в основному у нас застосовуються на спеціальному транспорті. Це автовежі, це пили на обрізки дерев, обрізки з носу. Тобто там, де потрібна чоловіча сила», — пояснив Дмитро Чучмай.

Для того, щоб охопити всю територію міста підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, додав Дмитро Чучмай. Це потрібно для того, щоб «Миколаївські парки» могли власними силами обслуговувати Корабельний район, Інгульський район і частину Центрального району.

Водночас, запевнив директор підприємства, в нього немає мети набрати велику кількість працівників. Адже, каже Дмитро Чучмай, роботу «Миколаївських парків» насамперед треба механізовувати.

— Я зовсім не хочу набрати якусь численну кількість персоналу. Це дуже неефективно. Роботи потрібно механізовувати і праця має бути механізованою. Сьогодні ніде в Європі не косять якимись незрозумілими і старими косами. Зараз праця механізовується. Тому я кажу про те, що, наприклад, у Корабельному районі потрібно прибирати урни, штучне сміття, прибирати доріжки, тротуари, парки, сквери. От для цього потрібен персонал. Це не означає, ні в якому разі, що туди потрібно направити 150 або 200 чоловік і нехай вони там щось роблять. Ні. Це, знаєте, така оптимізація праці. Тому тієї кількості, про яку я кажу — 400 — буде цілком достатньо для того, щоб охопити ті ділянки, ті райони, які ми ще не охопили, — сказав він.

Проте у планах — збільшити у 2025 році штат підприємства на 150 співробітників, які працюватимуть у Корабельному районі Миколаєва, сказав міський голова Олександр Сєнкевич.

— У 2025 році плануємо збільшити штат на 150 співробітників для виконання робіт з утримання зелених зон власними силами в Корабельному районі міста, — сказав мер.

Обрізка дерев у Миколаєві

На початку лютого 2024 року екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

Читайте матеріал «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».

А також статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».