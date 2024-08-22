Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Архівне фото «НикВести

Станом на 22 серпня 2024 року в Миколаївській області відновили усі пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури. Однак, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував повторні роботи.

Про це він сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Віталій Кім зазначив, що обʼєкти критичної інфраструктури відновлювали у швидкий спосіб. Наразі ж обласна влада спілкується з урядом та міжнародними донорами щодо капітальних ремонтів на таких обʼєктах.

— Критичну інфраструктуру ми відновили на 100% але зараз просимо і уряд, і міжнародних партнерів допомогти зробити капітальні ремонти. Тому що деякі обʼєкти ми відновлювали в терміновий спосіб, а тепер хочемо капітально. Тобто ще раз будемо відновлювати критичну інфраструктуру для того, щоб це вже було надовго, — сказав він.

Загалом, за словами начальника ОВА на Миколаївщині відбудували 37% від загальної кількості пошкоджених російськими обстрілами об’єктів.

Відновлення Миколаївщини

Станом на лютий 2024 року було відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.

Цьогоріч Миколаївська область отримала 1,2 мільярди гривень на реалізацію чотирьох проєктів з відновлення регіону. Серед обʼєктів — реконструкція шести ділянок водогону у Миколаєві, реставрація історичної будівлі Миколаївської гімназії №2, відбудова Баштанської багатопрофільної лікарні та відновлення зруйнованого корпусу Миколаївського ліцею №60 у Варварівці.

А торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярда гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

Цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення аеропорту «Миколаїв», який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

До цього в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.

У серпня під час брифінгу начальник ОВА Віталій Кім повідомив, що на Миколаївщині відновили майже усі мости. Зокрема, 9 серпня, у місті Вознесенськ офіційно відкрили відновлений міст, який був зруйнований у 2022 році.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.