Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Від початку повномасштабної війни міжнародні партнери надали миколаївським підприємствам чимало спеціалізованої техніки. Завдяки цьому близько 70% свого автопарку оновив «Миколаївкомунтранс». Це підприємство не фінансується з міського бюджету та має вузький, але важливий спектр роботи: збирає та перевозить побутові відходи, а також захоронює їх на сміттєвому полігоні у Великій Коренисі.

Яку техніку від міжнародних партнерів за цей час отримав «Миколаївкомунтранс» та як саме оновлення автопарку вплинуло на роботу підприємства – читайте у матеріалі «НикВести».

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Яка техніка в автопарку комунтрансу?

На сьогодні автопарк комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» налічує близько 80 одиниць спеціалізованої техніки, розповів заступник директора Максим Дедусь.

«Що стосується безпосередньо вивезення самих відходів, з цих 80 задіяно близько 60 одиниць. Це сміттєвози з різним типом завантаження. Зараз плануємо запустити ще портальні погрузчики, які застосовуються при вивезенні баків для великогабаритного сміття», – розповів він.

Заступник директора «Миколаївкомунтрансу» Максим Дедусь, фото «НикВести»

Сміттєвози з боковим завантаженням – це машини, які завантажують в себе контейнери для збору твердих побутових відходів. Тобто звичайні металеві контейнери, об'ємом 0,75 метра кубічних, що переважно знаходяться у спальних районах міста, пояснив Максим Дедусь.

А сміттєвози заднього завантаження призначені для баків євростандарту. Тобто баків закритого типу на колесах, об'ємом 1,1 метра кубічних, уточнив заступник директора підприємства.

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Портальні навантажувачі призначені для контейнерів, об'ємом 10 метрів кубічних, пояснив Максим Дедусь. Їх встановлюватимуть по місту у тих місцях, де зазвичай виникають стихійні сміттєзвалища.

«Тобто у нас по місті вже роками виокремлені точки, де люди, створюють несанкціоновані звалища. Машина під'їжджає, ставить туди пустий контейнер, а потім забирає повний», – пояснив він.

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Переваги нової техніки: менше витрат на бензин, викиди в атмосферу мінімальні

За останні 2,5 роки автопарк «Миколаївкомунтрансу» збільшився на 60-70% завдяки допомозі міжнародних партнерів. Спецтехніку надавали партнери з різних країн: Королівства Данії, Японії, Америки та Німеччини.

«Для збирання та перевезення відходів ми отримали 17 одиниць сучасної техніки. Це як сміттєвози, самоскиди, екскаватори. На полігон, де захоронюються побутові відходи, ми отримали 16 одиниць: бульдозери, екскаватори, колісні навантаження, пожежний автомобіль і цистерна для води. Ще додатково по державній сувенції ми отримали ще 7 сміттєвозів, 7 самоскидів, 6 портальних сміттєвозів та 6 дорожніх пилососів, що призначені для механічного прибирання вулиць», – розповів Максим Дедусь.

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка більш екологічна та більш економічна з точки зору витрат на паливо, розповів заступник директора, адже відповідає екологічним стандартам Euro-5 та Euro-6. «Тобто, викиди в атмосферу взагалі мінімальні», уточнив він.

Водночас сучасна техніка дозволила покращити умови праці для співробітників підприємства, поділився Максим Дедусь.

«Ми отримали класні нові автомобілі. Вони хоча б оснащені кондиціонером. В попередніх автомобілях, це так, для зрівняння, коли на вулиці було 35-40 градусів за Цельсієм, то в кабіні доходить до 65-70 градусів за Цельсієм. У цих умовах потрібно було працювати», – розповів він.

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

«Це санітарія». Працівники комунтрасну прибирають сміття щодня

Загалом цієї кількості техніки вже достатньо для повноцінної роботи підприємства, каже заступник директора.

«Тобто з правильним плануванням і підходом її, в цілому, достатньо. Але тут питання не стає в іншому, кого на неї садити. Немає просто кваліфікованих співробітників, навіть тих, яких можна було б навчити», додав Максим Дедусь.

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Наразі штат підприємства налічує близько 140 співробітників. Основна ця частина – водії та прибиральники, розповів заступник директора.

«З дефіцитом кадрів на сьогоднішній день, напевно, зіштовхується кожна організація. У нас багато оголошень на різних сайтах з пошуку роботи. Основний дефіцит – це водій. Потрібен водій з відповідною категорією. А він не завжди буде готовий сісти за сміттєвоз, тому що це велика відповідальність і дуже специфічна робота. До неї, в принципі, потрібно і психологічно бути готовим. Тому що в баках різні типи відходів і не кожен готовий щоденно з цим працювати», – пояснив Максим Дедусь.

Працівники «Миколаївкомунтрансу» збирають та вивозять сміття на міський полігон щодня, каже заступник директора. Загалом підприємство працює згідно графіку вивезення твердих побутових відходів, але деякі локації в місті треба прибирати щодня через їх швидку наповнюваність, додав він.

«Це відбувається щоденно. 365 днів на рік. Не зважаючи на свята, на тривоги. Як це взагалі відбувається? Є, у нас, наприклад, тисяча абонентів на якомусь мікрорайоні, враховуючи і бізнес, і населення. І якщо є будинок на один під'їзд, там п'ять поверхів, то ми розуміємо, що там знаходиться близько 10-30 сімей, встановлюємо бак і ставимо цю адресу в графік на щоденний вивіз. Для чого це робиться щоденно? По-перше, це санітарія. Тому що чим довше сміття перебуває в контейнері, тим більше воно неприємно пахне», – сказав Максим Дедусь.

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

У планах – оптимізували логістичні маршрути

У планах підприємства на 2025 рік дещо оптимізувати логістичні маршрути підприємства, щоб «машина за максимально короткий проміжок часу могла зробити максимальний об'єм роботи», пояснив заступник директора «Миколаївкомунтрансу».

«На це все впливає розташування тих споживачів, якими ми обслуговуємо. Вони збільшуються, тому що у нас з'являються нові клієнти. І ми постійно плануємо покращити умови праці наших співробітників. На сьогоднішній день у нас складається непогано. Тобто забезпечили новою технікою», – сказав він.

Водночас підприємство продовжуватиме роботу зі своїми боржниками, каже Максим Дедусь.

«У нас зараз закріплений спеціальний співробітник у юридичному відділі, який безпосередньо щоденно працює з цими питаннями. По сумі боргу ми не скажемо, але вона дуже велика. Люди перестали добре платити, тому що багато хто повиїжджав. У нас до цього була заборгованість, а станом на зараз вона лише зростає. За останні пів року заборгованість зросла на 4%. Які ще пани? Втриматися. Зберегти те, що ми маємо», – сказав заступник директора.

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

За 2,5 роки повномасштабної війни завдяки міжнародній допомозі «Миколаївкомунтранс» зміг оновити близько 70% свого автопарку, замінивши стару техніку на нову. Це допомогло підприємству не тільки зекономити власні кошти, але й зробити свою роботу більш екологічною, а умови для працівників – сприятливішими. Тепер підприємство сконцентроване на пошуку співробітників та оптимізації логістичних маршрутів, що має допомогти ефективно користуватися отриманою технікою.

Юлія Бойченко, «НикВести»

Фото: Сергій Овчаришин

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