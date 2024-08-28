Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Вже понад рік у Миколаєві працює відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря». Він приймає як вихованців спортивних дитячих шкіл, так і містян. Придбати абонемент на відвідування басейну може кожен бажаючий. Однак ремонт басейну – лише перша частина реконструкції спортивного комплексу, адже попереду ще ремонт тренажерних залів.

«НикВести» побували у спорткомплексі «Зоря» та дізналися, як на сьогодні працює відремонтований басейн та скільки ще чекати на повне відновлення спорткомплексу.

Свою роботу басейн почав з травня 2023 року

Відремонтований басейн вже під час повномасштабної війни, у травні 2023 року, відкрив міський голова Олександр Сєнкевич. На ремонт басейну, роздягалень та технічних приміщень витратили близько 32 мільйонів гривень, з яких 25 мільйонів — кошти державного бюджету, 7 — бюджету Миколаєва.

Будівля спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Але загалом реконструкція спорткомплексу «Зоря» проходить у два етапи. Перший етап передбачав ремонт чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечують роботу басейну. А друга черга передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.

— Перетворення цього об’єкта радянської епохи на сучасний спортивний комплекс. Зміна вхідної групи, встановлення ліфта та передбачення всіх необхідних заходів для того, щоб люди з інвалідністю могли користуватися цим спортивним об’єктом, – розказав Олександр Сєнкевич про роботи, які ще планується виконати.

Для роботи басейна придбали нове устаткування, що забезпечує очищення води, розповів під час відкриття міський голова.

— Тут використовується новітнє обладнання, система, яка слідкує за рівнем Ph, хлору у воді. Власне, вся будівля залишилась старою з ремонтом, але все обладнання, що стосується басейну, було перероблено, побудована нова ємність під басейном, яка займається додатковою очисткою води, укріплено та капітально зроблено новий каркас для самого басейну. Все зроблено для того, щоб користуватися басейном у повному обсязі, – сказав Олександр Сєнкевич.

Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Однак басейн наразі недоступний для людей з інвалідністю, оскільки дістатися до нього доволі проблематично. Це стане можливим після завершення другого етапу реконструкції спортивного комплексу, запевнив керівник комунальної установи «Центральний міський стадіон» Володимиром Коссе, до складу якого входить спорткомплекс «Зоря». Він передбачає будівництво ліфта та створення відповідної інфраструктури, для того, щоб людина могла самостійно та безперешкодно потрапити до будівлі спорткомплексу, а також пересуватися нею.

Басейн заробляє близько 3,6 млн грн на рік

Відвідати басейн сьогодні може кожен бажаючий, придбавши абонемент. Його вартість різна, залежно від часу відвідування: для дорослих від 1300 гривень до 2100 гривень та для дітей від 850 гривень до 1500 гривень. Однак влітку миколаївці не дуже активно відвідують басейн, запевнив керівник комунальної установи «Центральний міський стадіон» Володимиром Коссе. Басейн відвідують також вихованці п'яти спортивних міських та обласних шкіл, додав він.

— Сьогодні у нас мінімум людей. Ми проводимо аналітику і влітку їх дійсно дуже мало. Одне добре – басейн працює, адже він відкрився у воєнний час. Спочатку було багато бажаючих, а зараз трохи менше, але ми все одно працюємо, – сказав Володимир Коссе.

Керівник комунальної установи «Центральний міський стадіон» Володимиром Коссе (праворуч), до складу якого входить спорткомплекс «Зоря», та керівник спорткомплексу Віталій Волков (ліворуч), серпень 2024 року, фото «НикВести»

У розмові з кореспондентом «НикВести» Володимир Коссе відмовився назвати суму, яку заробляє басейн «Зоря» завдяки відвідувачам на рік.

— Давайте про гроші не будемо. Дивіться, сьогодні потрібен позитив, що у військовий час відкрився басейн. Що, грубо кажучи, міська влада сьогодні робить усе для людей, а сюди навіть чотири рази прилітало. В басейн був приліт прямо в дах. Ракета залетіла і застрягла, – сказав Володимир Коссе.

На уточнення журналіста, що інформація стосовно заробітку басейну не може бути закритою, оскільки спортивний комплекс «Зоря», на базі якого працює басейн, є комунальною власністю міста, а ремонт басейну відбувався коштом міського бюджету, що на сьогодні дає змогу отримувати прибуток від продажу миколаївцям абонементів.

— Ну, якщо вона (інформація стосовно суми заробітку басейну, – прим.), відкрита, то беріть там, де вона відкрита. Дивіться: де вона відкрита, там і беріть, де вона відкрита, – декілька разів повторив Володимир Коссе.

Відремонтована роздягальня у спортивному комплексі «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Відремонтований душ у спортивному комплексі «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Варто вказати, що спортивного комплексу «Зоря», як окремої юридичної особи, не існує. Спорткомплекс є частиною комунальної установи «Центральний міський стадіон», директором якої є Володимир Коссе. За час повномасштабної війни установа не подавала фінансову звітність до фіскальних органів, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Водночас комунальна установа має право не подавати таку звітність на період воєнного стану, але зобов'язана зробити це впродовж трьох місяців після його завершення. Але неподання звітності може свідчити про «наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства» та бути підставою для проведення відповідної перевірки, свідчать дані аналітичної системи.

Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Однак раніше у коментарі нашому виданню Володимир Коссе казав, що дохід басейну на місяць складає 300 тисяч гривень. За орієнтовними підрахунками заробіток басейну на рік може сягати 3,6 мільйона гривень. Однак ця сума може бути меншою або більшою, в залежності кількості відвідувачів басейну на місяць.

Стан басейну у спорткомплексі «Зоря» через рік його роботи, серпень 2024 року, фото надане «НикВести» читачами

Стан басейну у спорткомплексі «Зоря» через рік його роботи, серпень 2024 року, фото надане «НикВести» читачами

Стан басейну у спорткомплексі «Зоря» через рік його роботи, серпень 2024 року, фото надане «НикВести» читачами

Частину цих коштів витрачають на утримання басейну та доплату за витрачену електроенергію, повідомив керівник спорткомплексу «Зоря» Віталій Волков.

— На сьогоднішній день хлор та вся господарська частина купується рахунок зароблених грошей. Ще ось відлетіла плитка – будемо ремонтувати. Тому увесь цей спецрахунок (рахунок, куди зараховуються кошти від продажу абонементів, – прим.) ми витрачаємо на утримання басейну. Доплачуємо ще за електроенергію, оскільки нам не завжди вистачає (виділених міським бюджетом коштів, – прим.), через те, що встановлено новіше обладнання, яке дуже багато тягне за кіловатом. Чистка басейну робиться нашими працівниками, вони отримують за це зарплату з міського бюджету – ми не наймаємо для цього ніякі компанії. Ми це все робимо самі, – розповів Віталій Волков.

На питання, яка вартість утримання басейну на рік, Володимир Косе не зміг дати відповіді, зазначивши лише: «Ми живемо майже від місяця до місяця».

— Ще важко сказати, тому що, наприклад, якщо наповнюваність басейну велика, то, відповідно, велика витрата хлору, – уточнив Віталій Волков.

Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Коли розпочнеться другий етап ремонту спорткомплексу?

Друга черга робіт з реконструкції спортивного комплексу «Зоря» передбачає ремонт тренажерної зали та кардіозали. Відремонтувати їх директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук обіцяв до кінця 2024 року. Для цього у квітні 2024 року навіть оголосили відповідний тендер на 6,7 мільйона гривень.

— По-перше, хочу сказати, що ми хочемо відремонтувати не просто тренажерні зали. Першочергово передбачено пристосувати їх для тренувань та спортивної реабілітації. Тобто в цих тренажерних залах, що запроєктовані, передбачені умови для проведення заходів з сучасних видів реабілітації для постраждалих від війни. Зали будуть пристосовані для маломобільних категорій населення. Реалізація планується в цьому році, — повідомив тоді він.

Спортивна зала у спорткомплексі «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Територія спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Територія спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Територія спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Однак ремонт цих спортивних зал так і не розпочався. Наразі потрібно зробити коригування вже розробленого проєкту, оскільки керівництво комунальної установи «Центральний міський стадіон» звернулось з проханням включити до проєкту облаштування укриття на 300 людей, повідомив Олексій Савчук. Наразі на території спорткомплексу працює укриття на 150 осіб.

— Там переглядається весь проєкт в цілому. Не можна окремо розглядати тільки облаштування укриття. Тому що необхідно переглянути всі існуючі норми, які є. Може щось змінилося, може щось необхідно додати, саме на цей момент, щоб розуміти, що потім цей проєкт може пройти експертизу. Не можна відокремити саме укриття і сказати, от ми додаємо тільки укриття і все, – пояснив Олексій Савчук.

Будівля спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Через ремонт укриття вартість другого етапу реконструкції спорткомплексу зросте, однак наскільки збільшиться ця сума – наразі ще невідомо, каже Олексій Савчук. Це стане зрозуміло після коригування проєкту. В який термін розпочнуться роботи та коли їх завершать в управлінні капітального будівництва також не змогли надати відповідь, оскільки наразі невідомо, чи знайдуться на це кошти у бюджеті Миколаєва наступного року.

— Дуже складно казати, не розуміючи, що буде з бюджетом на наступний рік і не розуміючи, яка сума коштів потрібна буде для завершення цього об'єкту, – додав Олексій Савчук.

На сьогодні відремонтований басейн у спорткомплексі «Зоря» вже понад рік приймає своїх відвідувачів. Досі актуальним залишається питання його доступності для людей з інвалідністю, однак керівництво обіцяє, що це питання буде вирішене після завершення другого етапу реконструкції спорткомплексу. Однак цей процес дещо затягнувся, адже до проєкту вирішили додати ремонт укриття й тепер він потребує коригування. А чи знайдуться на це у міському бюджеті кошти наступного року – поки не зрозуміло. На ці питання можна буде дати відповідь тільки після, як коригування проєкту покаже актуальну вартість робіт.

Юлія Бойченко, «НикВести»

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