Місто Южноукраїнськ, фото: «НикВести»

За понад два роки повномасштабної війни в місті Южноукраїнськ, де за офіційними даними проживають більше 38 тисяч людей та знаходиться Південноукраїнська атомна електростанція, не побудували жодного укриття. Місцева влада заявляє про плани щодо їх будівництва, та насправді поки не встановила хоча б модульні укриття.

Де у разі загроз ховаються южноукраїнці та чому місто не бачить проблеми у відсутності укриттів, розберемо в репортажі «НикВести».

Двадцять шостого серпня російська армія здійснила найбільш масований обстріл всієї Україні. У цей день, коли по інфраструктурним і цивільним обʼєктам випустили 127 ракет та 109 дронів, ми їдемо до Южноукраїнська — міста без жодного укриття.

Біля багатоповерхового будинку на дитячому майданчику гуляє пані Оксана з 6-річним онуком: «А що, відбою не було ще? Я навіть не знаю».

Оксана розповідає, як вона реагує на загрозу обстрілу:

«У перші дні повномасштабної війни під час тривоги виходили в тамбури, один раз ходили до підвалу в будівлю колишнього банку, але ж там не було умов. Сама будівля запущена. Вентиляційна система ніяка. Але люди там були — перенесли туди матраси, ковдри, валізи. Там і ночували. А потім ми всі звикли».

За словами жінки, сьогодні під час загрози ракетного обстрілу або атаки дронів ніхто ніде не ховається — лише дітей виводять в коридори або за дві стіни. Хоча у майже всіх будинках є підвали, але місцеві не спускаються туди під час тривог, бо вони не облаштовані під найпростіші укриття: там немає вентиляції, вогко та ніде сісти.

«А що робити? Куди йти? Краще просто вийти на вулицю. Ви чули, можливо, як оголошують у нас тривогу: “Пройдіть в укриття або заховайтеся на місцевості”. Місцевість… Ну, виходить, тут десь», — іронічно показує Оксана на вулицю.

Її онукові вже 6 років, але цього вересня до школи він не піде. Родина морально не готова до цього.

«Йде війна. І дитина не зовсім готова, і ми не зовсім готові морально її під час війни вести в школу, бо це небезпечно, — пояснює Оксана. — Згідно із законом, він може піти у сім років. От вже піде у повних сім з хвостиком».

Відремонтоване укриття в школі №3 в Южноукраїнську, фото: «НикВести»

«Школи готові на 100%»

Єдині укриття в Южноукраїнській громаді є в навчальних закладах — це колишні класи зі стрільби, які тривалий час були не приведені до ладу, хоча діти ходять в школу. Всі чотири облаштували під найпростіші укриття, де можна сховатись у разі нетривалих обстрілів. Проте вони відкриті лише для дітей.

Ольга, мама школярки, розповідає, що минулого навчального року дітей спускали в ці укриття, але там не було вентиляційної системи, було холодно і незручно.

«Там, де сьогодні керівництво шкіл облаштувало укриття, були колишні тири. Ці приміщення не були пристосовані під укриття, — пояснює Ольга. — Коли дітей минулого року почали спускати туди, там нічим було дихати. З одного боку думаю, що треба дистанційна, з іншого — розумію, що в мене як матері немає виходу і дитина повинна ходити на очне навчання».

Проте заступниця Южноукраїнського міського голови Марія Дроздова запевняє, що в цьому навчальному році ситуація в укриттях буде кращою, адже всі чотири відремонтували.

Спершу разом з пані Марією ми їдемо до школи №3, найбільшої в місті. Тут навчаються понад тисяча дітей. З 1 вересня школа працюватиме у дві зміни, бо укриття тут розраховане на 600 дітей — треба, аби помістились абсолютно всі.

Біля входу до укриття ще тривають ремонтні роботи, фото: «НикВести» Нові лавки, які працівники школи вже встигли замінити, фото: «НикВести» Tesla школа отримала від Миколаївської ОВА ще у минулому році, фото: «НикВести»

«Місця в укритті вистачить для всіх, — запевняє Дроздова. — Ми тут зробили ремонт, плитку замінили, встановили стаціонарні туалети, в минулому році тут стояли біотуалети, провели водопостачання, але у нас є тут і запаси технічної води. Ми встановили в кожному укритті системи енергозбереження Tesla. Зараз ремонт на фінальній стадії. Лишається до 1 вересня замінити всі старі лавки на нові. І можемо починати вчитись».

Школи на території громади згідно Наказу Міністерства освіти «Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні», можуть проводити очне навчання. Альтернативою для тих, хто не готовий до цього, є домашнє навчання чи вступ до дистанційних шкіл.

Ще в одній школі, де після реформи освіти будуть навчатися старші класи, підготовчі роботи ще тривають, але керівництво обіцяє за декілька днів їх завершити. Сюди прийдуть навчатись 600 дітей.

В школі №2 працівники ще в процесі заміни старих парт на нові, фото: «НикВести»

Дроздова також додає, що днями укриття в чотирьох школах перевірила комісія управління Держпродспоживслужби Миколаївської області. Її висновок: заклади готові до запуску очного навчання, бо дотрималися основних вимог.

Однак комісія ще не направила висновки мерії, тому ознайомитися з документом поки що не можна.

В Южноукраїнську ми оглянули укриття лише в двох школах, тому стверджувати, що укриття всюди у відповідному стані, ми не можемо. Хоча там, де ми змогли подивитись, укриття візуально повністю готові. Там непоганий ремонт, не спекотно, працює вентиляція та комфортно перебувати.

Відремонтоване приміщення туалету, фото: «НикВести» Вентиляційна система, фото: «НикВести» Забезпечення енергоживленням у разі знеструмлення, фото: «НикВести»

Правило «двох стін» для дитсадків

Не у всіх дитячих садках Южноукраїнська є укриття. Згідно опублікованого проєкту рішення на сайті Южноукраїнської територіальної громади в місті з 1 вересня мають запрацювати 4 дитсадки, але лише у двох з них є найпростіші укриття, які досі ремонтують, хоча ними користуються і зараз.

Відвідати укриття в дитсадках не вдалось. Але за словами Марії Дроздової, одне з них облаштовують міжнародні партнери. Поки що в укритті погана вентиляційна система, саморобні туалети та рукомийники.

Марія Дроздова, заступниця Южноукраїнського міського голови, фото: «НикВести»

В іншому закладі укриття є, але виникає складність через специфічне планування будівлі. Щоб завершити укриття, треба поглибитись у землю, щоб розширити приміщення — місцева влада досі не надала на це дозволу.

Іншим двом дитячим садкам помірна безпекова зона дозволяє працювати без укриття, якщо у разі небезпеки діти будуть дотримуватись правила «двох стін».

«Але будівлі цих закладів треба укріпити, — додає Дроздова. — Зараз цим займається управління будівництва. Мішками з піском та швелерами будуть укріплювати приміщення саме там, куди під час тривог виводитимуть дітей. Це порожні коридори, там поруч немає вікон чи дверей. Тому в разі ймовірних обстрілів уламки від скла туди не попадуть».

Єдині укриття в місті — це укриття в навчальних закладах. Однак містянам і містянам спускатися туди, коли там є діти, заборонено.

Відпочивальники на міському пляжі на березі Південного Бугу, фото: «НикВести»

Підземні протирадіаційні укриття будуть, але нескоро

Під час розмови міські посадовці зазначають, що при будівництві та плануванні міста в 1976 році ніхто не планував добудовувати капітальні обʼєкти, зокрема сховища. У разі критичних випадків місто підлягає евакуації, каже в.о. начальника управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради Наталія Місяновська.

«Місто знаходиться біля Південноукраїнської атомноїелектростанції. Якщо щось трапиться на критичному об'єкті, всі мешканці міста мають евакуюватися. Тому при будівництві навіть не закладали ніякі укриття. Зараз міською владою розглядається питання встановлення модульних укриттів на території дитячих садків. Не таких, як в Миколаєві, а з відповідними для дітей умовами, бо це ж малеча», — розповідає Наталія Місяновська.

На вулицях Южноукраїнська також немає бетонних укриттів. Чіткої відповіді, чому влада так і не встановила по місту такі укриття не лише для дітей, а для всіх жителів, не дав жоден посадовець. Хоча начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Олег Травкін заявив, що міський голова Валерій Онуфрієнко начебто намагається вирішити це питання.

Олег Травкін, керівник Управління з питань надзвичайних ситуацій, фото: «НикВести»

Вплинути на стан підвалів у багатоквартирних будинках влада також не може — вони під переоблаштування не підходять.

«Там все в комунікаціях: тепло, вода, електрика — все зосереджено у нас в підвальних приміщеннях, — запевняє Наталія Місяновська. — Комісії ДСНС неодноразово їх перевіряли, але там дійсно неможливо знаходитися. Якщо та багатоповерхівка складеться, з того підвалу, вибачте, нікого не дістануть».

Проте в 2023 році громада все ж вирішила, що місту потрібне повноцінне протирадіаційне укриття. І не одне.

Перше укриття побудують на території ліцею №4. Згідно даних в державній цифровій екосистемі DREAM, вартість проєкту складатиме 80,3 мільйонів гривень.

«Міська рада виділила 25 мільйонів на співфінансування, — говорить Місяновська. — Також нещодавно ми отримали розпорядження, що нам передбачена субвенція в розмірі 84 мільйонів гривень. Але розʼяснення, коли зайдуть кошти, немає. Це буде повноцінне укриття, не тільки для школярів, але й дитячого садочка, який знаходиться за 50 метрів від нього».

У цих закладах влада хоче збудувати великі підземні укриття, фото: «НикВести» У цих закладах влада хоче збудувати великі підземні укриття, фото: «НикВести»

Ще одне протирадіаційне укриття будуватимуть для Южноукраїнської багатопрофільної лікарні. Поки що влада не знає, де на це взяти гроші.

Зараз управління на етапі розробки проєктно-кошторисної документації, каже Наталія Місяновська.

Однак будівництво ву лікарні затягнулося, бо лише на минулому засіданні сесії міськради управлінню надали повноваження замовника. Уже провели геологічні та геодезичні дослідження, ще розробляють проєктно-кошторисну документацію. Управління сподівається, що наступного року гроші на будівництво дадуть з державного бюджету.

Але у всякому разі розраховувати на те, що в наступному році в місті зʼявляться підземні укриття, не варто. За підрахунками управління будівництва та ремонтів, завершити роботи можна буде щонайраніше у 2026 році.

«Але я не впевнена, — додає Наталія Місяновська. — Не стільки в нас проблема, скільки в тендерній процедурі. Якщо все підрядника визначають і оформляють швидко, то нема питань. Але закупівлі важко проходять. Підрядники неуважні до технічного завдання, подають неправильні документи, чогось не додають. До того ж, підрядників дуже мало Ніхто не хоче втрачати своїх людей, бо приїдуть працівники ТЦК і мобілізують цих чоловіків».

Відсутність укриттів у місті Южноукраїнськ під час війни можна пояснити кількома факторами.

По-перше, представники місцевої влади за час війни не виявили достатньої ініціативи та ефективності ні у вирішенні питання будівництва нових укриттів, ні на встановлення по місту модульних захисних блоків, хоча і мали на це час.

Місто облаштувало найпростіші укриття в школах і планує зробити їх в дитсадках, але користуватись ними місцеве населення під час освітнього процесу не може. Не дивлячись на те, що за плануванням та щільністю забудованості Южноукраїнська там не було достатньо місць для нового будівництва, як стверджують посадовці міської ради, влада все ж реалізує проєкт будівництва підземних укриттів. Але на це можуть піти роки.

Самі жителі та деякі місцеві активісти ставляться до планів влади з недовірою. Останні зокрема не можуть зрозуміти вибір локацій будівництва і вважають, що у випадку з проєктом протирадіаційного укриття в лікарні, яка знаходиться на околиці міста, влада має домовленість із керівництвом медзакладу.

У будь-якому випадку сьогодні в умовах воєнної загрози мешканці атомного міста і досі залишаються без належного захисту.

Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

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