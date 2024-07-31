Навчання в укритті під час повітряної тривоги. Архівне фото «НикВести»

У Вознесенському районі Миколаївської області з 1 вересня планують запровадити очне навчання в 95% шкіл.

Про це на брифінгу повідомила виконуюча обов'язки начальника Вознесенської райадміністрації Антоніна Шарата, пишуть «НикВести».

— І 82% дитячих садків, дошкільних навчальних закладів, також планують працювати в режимі офлайн або в змішаному режимі, — сказала вона.

Антоніна Шарата зазначила, що наразі заклади освіти готують до навчального року, зокрема в територіальних громадах створили комісії, які перевіряють готовність укриттів.

— Ми зараз готуємо заклади освіти до нового навчального року. У усіх громадах створені комісії, які проводять обстеження і готовність цих закладів. До 15 вересня всі громади мають завершити обстеження. До обстежень залучені фахівці ДСНС (державної служби з надзвичайних ситуацій, — прим.) та Держпродспоживслужби, — сказала вона.

Також Антоніна Шарата розповіла, що в закладах освіти району наразі працює 14 офіцерів безпеки, 73 навчальних заклади облаштували тривожними кнопками. Ще у 26 облаштували клас безпеки.

Нагадаємо, що на території Миколаївського району з початку нового 2024-2025 навчального року хочуть запустити очне навчання у близько 80% шкіл.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн у 2023-2024 навчальному році дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.