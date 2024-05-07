Кабмін продовжив ще на місцяь бронювання від мобілізації. Фото: work.ua

Кабінет міністрів продовжив ще на один місяць дію відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук

Йдеться про бронювання, надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки.

Рішення уряду стосується відстрочок, які не закінчилися на день його прийняття.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 16 січня вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації військовозобов’язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.