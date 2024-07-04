Чиновники відправили родичів за кордон під виглядом супроводжуючих дітей-сиріт / Ілюстративне фото

Київські чиновники могли відправити своїх близьких родичів за кордон під виглядом супроводжуючих для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це заявив уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, у березні 2022 року 68 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині.

Дмитро Лубінець розповів, що представники його Офісу цього року навідалися до цього табору, але їх туди не допустили. Причина — відсутність на території супроводжуючих України, опікою над дітьми займалися лише німці.

При цьому, як зʼясувалося пізніше, з початку евакуації туди приїхало 55 дітей, а не 68. Куди зникло 13 дітей — моніторингова група дізнатися не змогла.

Після цього представники Офісу омбудсмена прийшли у Києві до Служби у справах дітей та сімʼї Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1. Вони хотіли дізнатися про обставини евакуації та поспілкуватися з керівництвом. Як зʼясувалося пізніше, керівництво не знає про умови перебування дітей у Німеччині.

Дмитро Лубінець розповів, що серед супроводжуючих були люди, які не мають відношення до цієї сфери. Вони лише за день до евакуації дітей стали співробітниками закладів, а дехто так і не був працевлаштований.

«Серед цих людей — близький родич керівника Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва. Серед супроводжуючих також є ще чотири особи, підстави для виїзду яких вимагають додаткового вивчення», — уточнив. омбудсмен.

Він зазначив, що «кожен з цих чоловіків звільнився» після того, як виїхав з України. На Батьківщину вони не повернулися.

Омбудсмен підкреслив, що керівник Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва «продовжували після цього їздити до Вупперталю до родичів під виглядом відряджень». Один із них не писав звіти за підсумками відряджень, а у другого вони написані під копірку.

За словами Дмитра Лубінця, він уже направив відповідні листи до Офісу генпрокурора, Нацполіції, Нацсоцсервісної служби, Мінсоцполітики та КМДА і очікує на розслідування.

Раніше повідомлялось, що прикордонна служба не випустила за кордон понад 2 тисячі чиновників (у січні їм заборонили виїжджати без поважної причини).

Нагадаємо, що 27 січня 2023 року уряд заборонив чиновникам виїжджати з України без поважних причин. Відтоді народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми теж можна, а на відпочинок — ні.