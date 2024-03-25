Чоловікам заборонили наближатися до кордону з Молдовою на Вінниччині. Фото: Трибуна

Держприкордонслужба ввела низку обмежень для чоловіків у прикордонній зоні з Молдовою на Вінниччині.

Про це повідомили в Могилів-Подільському прикордонному загоні.

Чоловікам від 18 до 60 років заборонили в’їзд до смуги вздовж державного кордону в межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області. У тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства.

Винятки передбачені для чоловіків, окрім тих, які:

постійно або тимчасово проживають чи працюють в її межах, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;

навчаються в професійно-технічних або вищих навчальних закладах, що розташовані в межах громад, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;

є власниками земельних ділянок, які знаходяться у межах смуги, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;

прямують транзитом з пунктів пропуску через державний кордон в інші райони;

прямують до пунктів пропуску через державний кордон з метою перетину державного кордону, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів;

які прибувають на запрошення та яких зустрічають громадяни, які постійно проживають на території відповідної громади та зобов’язалися нести відповідальність за порушення законодавства України з прикордонних питань запрошеними особами.

Раніше у Сумській області в межах п’ятикілометрової прикордонної зони ввели додаткові обмеження особливого режиму.