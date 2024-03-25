Держприкордонслужба ввела низку обмежень для чоловіків у прикордонній зоні з Молдовою на Вінниччині.
Про це повідомили в Могилів-Подільському прикордонному загоні.
Чоловікам від 18 до 60 років заборонили в’їзд до смуги вздовж державного кордону в межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області. У тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства.
Винятки передбачені для чоловіків, окрім тих, які:
Раніше у Сумській області в межах п’ятикілометрової прикордонної зони ввели додаткові обмеження особливого режиму.
Держприкордонслужба ввела низку обмежень для чоловіків у прикордонній зоні з Молдовою на Вінниччині.
Про це повідомили в Могилів-Подільському прикордонному загоні.
Чоловікам від 18 до 60 років заборонили в’їзд до смуги вздовж державного кордону в межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області. У тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства.
Винятки передбачені для чоловіків, окрім тих, які:
Раніше у Сумській області в межах п’ятикілометрової прикордонної зони ввели додаткові обмеження особливого режиму.