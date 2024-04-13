Енергетики не виключають запровадження погодинних графіків відключення світла в Україні. Загалом, енергетики визначили чотири умови, за яких на всій території України можуть бути запроваджені погодинні графіки.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, обмеження можуть запровадити, якщо не буде відновлено теплову генерацію. Інша причина — ймовірне підвищення споживання електроенергії через літню спеку.

«Третя умова — не вистачатиме обсягу електроенергії, яку ми отримуємо з Європи. І по-четверте, не буде можливості передати до певних регіонів необхідний обсяг електроенергії. Тоді єдиний спосіб збалансувати систему – це знизити споживання загалом із погодинними графіками відключення», — сказав Дмитро Сахарук.

Він додав, що енергетики запровадять графіки відключень світла лише у разі виконання всіх вищезазначених умов.

Нагадаємо, що вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі. Після цього на Миколаївщині та Херсонщині зникло світло у багатьох містах та селах.