Діти-співавтори та батьки. Фото надане Іванною Онуфрійчук

У Швейцарії відбулася презентація книги «Мрії феніксів», у якій зібрані історії українських дітей-біженців та казки, написані штучним інтелектом на основі цих історій. Серед них — історія 13-річної дівчинки, яку поранив уламок російського снаряда.

Про це повідомили організатори презентації.

Книгу презентувала Іванна Онуфрійчук – українська телеведуча та засновниця благодійного фонду IvAlive, що проживає у Швейцарії.

2022 року Іванна познайомилася з 13-річною Софією, яка є підопічною благодійного проєкту 1+1 media «Здійсни мрію». Софія родом з Миколаївщини, але опинилася у Швейцарії через реабілітацію, якої потребувала після численних операцій. На початку вторгнення будинок її родини обстріляли росіяни, а уламок від снаряда влучив Соні в голову. Зараз з дівчинкою все добре, вона проживає з мамою та молодшим братом у Швейцарії, навчається у школі та займається омріяним хобі – боксом.

Софія з мамою та братом. Фото надане Іванною Онуфрійчук Іванна Онуфрійчук з Софією, мамою та братом Софії. Фото надане Іванною Онуфрійчук

Телеведуча зазначає, що таких історій нає серед українців чимало. Тому вирішила доєднатися до створення книги і зробити це під патронатом фонду у партнерстві з Видавничим домом Global Vision Development, заснованим Оленою Грабовською.

Особливість книги у тому, що крім історій, написаних дітьми, там є казки та ілюстрації, які створив штучний інтелект на основі дитячих розповідей про своє життя та мрії.

— Ця книга – це можливість дати дітям висловитися та бути почутими, у першу чергу. Адже коли ми викладаємо наші думки і переживання на папір – стає трохи легше. Психологи та коучі часто використовують цей спосіб під час терапії. Та окрім цього, це наш спосіб доносити правду про життя українців з їхніх вуст, нагадати світові про те, що війна триває, що ми всі маємо побороти російське зло і повернути дітям їхнє безтурботне дитинство та можливість здійснювати власні мрії, – розповіла Іванна Онуфрійчук.

23 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення, у Швейцарії відбулася презентація «Мрій феніксів», на яку були запрошені діти, які стали співавторами книги, їхні батьки, команда проєкту, дитячий та дорослий хор фонду IvAlive, а також місцеві громадські діячі. Під час презентації Іванна розповіла ще декілька історій дітей: 11-річної Марії, яка виїжджала з окупованого Славутича з рідними та з однією валізою на п’ятьох; 13-річної Єсенії, яка з родиною вже вдруге покидала рідний дім через війну та окупацію: спочатку на Донбасі, а у 2022-му на Сумщині.

Придбати книгу можна буде згодом на сайті фонду IvAlive, а всі зібрані кошти спрямують на створення дитячого центру талантів для українських дітей у Швейцарії.

Раніше також розповідали історію 9-річної дівчинки з Миколаївської областіhttps://nikvesti.com/news/public/247866, яка разом із мамою потрапила під обстріл російських окупантів із реактивних систем залпового вогню. Уламок касетного снаряда потрапив їй у голову, дівчинку прооперували, вона проходить реабілітацію.